La Corea del Sud paga gli Hikikomori: 500 euro al mese per uscire di casa

Più e più volte vi abbiamo raccontato, sulle pagine di Everyeye, del dramma sociale degli Hikikomori. Pochi sono gli Stati dove gli Hikikomori vengono aiutati nel reinserimento sociale, ma finalmente la Corea del Sud ha avviato dei progetti di supporto per i ragazzi che decidono di uscire dal buio delle proprie camerette.

Il programma, avviato dal Ministero per la Parità di Genere e la Famiglia di Seoul, prevede di pagare 650.000 won al mese tutti i giovani Hikikomori che desiderano rientrare nella società. Il pagamento è considerato una sorta di "pensione" dal valore di circa 450 Euro, e viene offerto dal Governo sudcoreano a "tutti i giovani che vogliono riprendere a socializzare".

Lo scopo della misura - spiegano le autorità di Seoul - è quello di supportare la "stabilità emotiva e psicologica dei ragazzi, favorendone la crescita e la salute": sembra dunque che l'idea alla base del sostegno governativo sia quella di eliminare gli ostacoli di ordine economico che spesso impediscono la ripresa della vita associata per gli Hikikomori che cercano di rientrare nella società.

Non sorprende che la Corea del Sud sia tra i primi Paesi al mondo ad implementare una misura simile: secondo le stime ufficiali del Governo, basate su dati del Korea Institute for Health and Social Affairs, il 3,1% circa dei giovani coreani tra i 19 e i 39 anni può essere classificato come "giovane solitario con tendenze alla reclusione", una definizione che comprende tutti coloro che "vivono in uno spazio limitato e in uno stato di disconnessione dal mondo esterno per un periodo prolungato di tempo, con evidenti difficoltà nel condurre una vita normale".

In termini assoluti, circa 338.000 coreani sono degli Hikikomori, con il 40% di questi ultimi che lo sono diventati nel corso dell'adolescenza. Secondo gli psicologi, i problemi economici, insieme a disturbi psicologici e mentali, a problemi relazionali e in famiglia e a difficoltà medico-sanitarie, sono tra i principali fattori che spingono i giovani all'auto-reclusione. Non è dunque un caso che la misura riguardi ragazzi e ragazze tra i 9 e i 24 anni, mirando a prevenire quei contesti di disagio che spesso fanno da base per la segregazione dal mondo esterno.