La coppia che non ti aspetti: è in arrivo un album di De Gregori con Checco Zalone

Mentre siamo ancora in attesa del singolo di Ed Sheeran con i Cradle of Flith, anche dalla nostra Bella Italia arriva una notizia per certi versi inaspettata. Ad Aprile infatti Francesco De Gregori pubblicherà un album in coppia con Checco Zalone, ed a giugno terranno anche un concerto insieme.

Il disco, “Pastiche”, uscirà il 12 aprile e vedrà il comico pugliese nelle vesti di musicista che accompagnerà il cantautore in una serie di cover non solo tratte dall’immenso repertorio di Checco Zalone, ma anche di Venditti, Pino Daniele e Paolo Conte. All’interno sarà presente anche un inedito, firmato proprio da De Gregori e Zalone e che sarà pubblicato anche in una versione orchestrale. Per i fan di Zalone, nel disco troverà spazio anche “Alejandro”.

Di seguito la tracklist:

Giusto o sbagliato di De Gregori-Zalone-De Gregori Pezzi di vetro di Francesco De Gregori Pittori della domenica di Paolo Conte Rimmel di Francesco De Gregori Putesse essere allero di Pino Daniele Atlantide di Francesco De Gregori Storia di Pinocchio di Nino Manfredi La prima Repubblica di Checco Zalone Le cose della vita di Antonello Venditti Falso movimento di Francesco De Gregori Alejandro di Checco Zalone Pittori della domenica (piano e voce) Giusto o sbagliato (con orchestra) Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori Ciao ciao di Francesco De Gregori

“Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura” ha commentato De Gregori. Nel comunicato i due hanno confermato che l’unico concerto si terrà il 5 Giugno a Roma alle Terme di Caracalla, i biglietti sono già disponibili su Ticketone in presale.

