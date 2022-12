La Coppa del Mondo è made in Italy: il trofeo nato e prodotto in Italia

Le immagini di Messi che solleva al cielo la sua prima Coppa del Mondo sono ancora nella mente di tutti gli appassionati di calcio e sport in generale, e rappresentano il coronamento di una carriera spaziale per La Pulce. Anche senza l’Italia però i Mondiali appena concluso hanno parlato italiano.

Non tutti sanno che il trofeo che viene consegnato al capitano e la squadra Campione del Mondo è stato progettato in Italia, a Milano in Via Volta per la precisione. Nata nel 1971 nel capoluogo lombardo, la coppa - ovviamente d’oro a 18 carati - nel 2021 ha compiuto i suoi primi 50 anni ed è stato realizzato da Silvio Gazzaniga.

La Coppa, che pesa 6,175 chilogrammi e misura 36,8 centimetri in altezza, raffigura due atleti che esultano mentre sorreggono il globo (che rappresenta il Mondo).

La produzione è affidata all’azienda Bertoni di Paderno Dugnano, un piccolo comune della città metropolitana di Milano e secondo le stime ciascun trofeo ha un valore di 130mila Euro.

Negli anni si è più volte parlato di un possibile restyling della Coppa: fino al 2006 (l’anno in cui l’ha sollevata al cielo di Berlino il nostro Fabio Cannavaro) la procedura della FIFA prevedeva che i vincitori restassero in possesso della versione originale fino all’edizione successiva, per poi ricevere una copia in metallo dorato (prodotta sempre da Bertoni).

La Federazione Mondiale ha però modificato il regolamento ed ora il Trofeo originale viene concesso alla squadra solo durante la premiazione: in questo modo di evitano danni e gli eventuali lavori di restauro. La versione originale della Coppa del Mondo viene custodita a Zurigo nella sede centrale della Fifa.

(Credits immagine di copertina: FIFA)