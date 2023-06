La copertina di Sanremo di TV Sorrisi e Canzoni: siete sicuri siano tutti insieme?

La copertina di TV Sorrisi e Canzoni relativa a Sanremo è ormai entrata per certi versi nella cultura pop nostrana, ma siete proprio sicuri che gli artisti siano tutti insieme? Facciamo chiarezza sull'annosa questione, basandoci su dichiarazioni degli artisti stessi e su materiale ufficiale.

Ebbene, ci dispiace "infrangere" le vostre speranze, ma gli artisti vengono fotografati singolarmente e non sono dunque tutti presenti contemporaneamente quando vengono effettuati gli scatti. D'altronde, già mettere d'accordo un gruppo di amici in merito a dove recarsi il sabato sera può risultare un'impresa, quindi non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere cercando di mettere insieme tutte le "menti creative" partecipanti al Festival di Sanremo.

Potete vedere meglio come avviene il tutto mediante il video pubblicato sul canale YouTube di TV Sorrisi e Canzoni, che fa riferimento proprio al backstage della copertina dedicata a Sanremo 2023 dell'iconica rivista. C'è però chi sperava di incontrare tutti gli artisti. Infatti, Mr.Rain, in gara al Festival di Sanremo 2023 (è arrivato terzo col suo brano "Supereroi"), ha recentemente svelato ulteriormente la "verità" su come vengono effettuati gli scatti.

Più precisamente, nell'ambito di un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Gianluca Gazzoli contestualmente al format BSMT, l'artista ha spiegato di aver pensato inizialmente di poter incontrare tutti gli altri partecipanti in quel contesto, salvo poi rimanere un po' "deluso". "Spoiler: nella copertina di TV Sorrisi e Canzoni non siete davvero tutti uno sopra l'altro", ha spiegato inizialmente il conduttore del podcast.

Mr.Rain ha subito risposto: "mi è caduto un mito, perché pensavo: almeno li becco tutti. Mi presento. Invece no: da solo". "Niente, quel momento lì non esiste", ha concluso Gazzoli. Insomma, almeno i "segreti" degli artisti sono rimasti al sicuro e gli addetti ai lavori non hanno dovuto gestire un cast fatto di così tante "menti creative".

Certo, questo non vuol dire che poi i partecipanti al Festival non si conoscano, ma quantomeno ora sapete che effettivamente la copertina di Sanremo di TV Sorrisi e Canzoni è un "collage" (chissà se le cose cambieranno in futuro). Sperando di non avervi già rovinato troppo la giornata, potreste comunque voler approfondire altre curiosità relative al mercato discografico italiano. Ad esempio, potrebbe interessarvi sapere perché Hanno ucciso l'Uomo Ragno non ha senso.