La copertina del nuovo album di Drake l'ha disegnata il figlio Adonis

Direttamente attraverso il proprio account ufficiale Instagram, il rapper Drake ha pubblicato la copertina di “For All The Dogs”, il nuovo attesissimo album seguito di "Honestly, Nevermind", che ancora non ha una data di lancio.

Nella copertina si vede un cane bianco con gli occhi rossi su un semplice sfondo nero. La particolarità è data dal fatto che a disegnare la copertina è stato il figlio di Drake, Adonis di cinque anni.

Proprio la cover dell’LP spiega il motivo per cui in alcune circostanze, prima di lasciare gli hotel per raggiungere le arene dei concerti, Drake ha iniziato ad indossare diverse maschere di cani: una somigliava ad un doberman ed un’altra ad un bulldog.

Il rapper ha svelato che nell’album saranno presenti versi di Bad Bunny e Nicki Minaj, ma nonostante l’hype creato intorno alla pubblicazione ancora ad oggi non c’è una data. Lo scorso 25 Luglio aveva affermato che “sarebbe arrivato tra circa due settimane o qualcosa del genere”, mentre il 13 Agosto a Inglewood aveva specificato che “ho capito in quale giorno pubblicherò il mio album”, senza però specificare quando. Non è da escludere un drop a sorpresa: nel 2022 infatti Drake annunciò l'album il 16 Giugno per pubblicarlo il giorno dopo.

È però innegabile che dopo la pubblicazione di Utopia di Travis Scott, l’album di Drake rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i fan del genere a livello mondiale.