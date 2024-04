Continuano i record per Taylor Swift: numeri assurdi in 24 ore per il nuovo album

“Taylor Swift is the music industry”, recitava un articolo pubblicato qualche anno fa, ed i dati registrati dal nuovo album The Tortured Poets Department disponibile da ieri lo confermano ancora una volta.

La popstar dei record, infatti, continua inanellare numeri incredibili, sia con il suo The Eras Tour che arriverà in Italia a Luglio 2024, ed indipendentemente dai gusti musicali il suo impatto sull’industria musicale è assurdo.

Su Spotify, la Swift ha registrato già tre record:

il 18 Aprile 2024, ovvero il giorno precedente all’uscita di The Tortured Poets Departement, l’album è diventato il disco più pre-salvato nella storia di Spotify;

il 19 Aprile 2024, vale a dire il giorno della pubblicazione, The Tortured Poets Departement è diventato l’album con più streaming in un singolo giorno su Spotify

il 19 Aprile 2024, Taylor Swift è diventata l’artista con più streaming della storia di Spotify in un singolo giorno.

I dati parlano di oltre 313 milioni di ascolti per The Tortured Poets Departement su Spotify nel day one, dati che superano il precedente record, fissato sempre da Taylor Swift con “Midnights” nel 2022: il disco due anni fa si era fermato a soli 186 milioni di stream. Numeri che parlano chiaro, indipendentemente dai gusti musicali soggettivi.

