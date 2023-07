Continua il tour dei Pinguini Tattici Nucleari: stasera 15 Luglio 2023 a Firenze

Dopo la doppietta dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, la band bergamasca è pronta a rimettersi in viaggio per continuare il tour estivo negli stadi. Questa sera, 15 Luglio 2023, è prevista l’esibizione allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, già sold out da settimane.

La scaletta del concerto, almeno sulla base di quanto fatto a San Siro, dovrebbe essere la seguente:

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold on

La storia infinita

Bergamo

Hikkikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley di Butt: Non sono Cool/Scooby Doo/L’Ultima Volta/Verdura/Melting Pop/Fede

Ridere

Rubami la Notte

Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello Bianco

Fuori dall’Hype

Ovviamente non sono da escludere stravolgimenti o novità alla scaletta, ma nel corso delle prime tre date la setlist non è cambiata.

I Pinguini Tattici Nucleari chiuderanno il tour estivo degli stadi il 9 Settembre 2023 all’RCS Arena di Reggio Emilia. Nel corso delle prossime settimane però toccheranno i principali impianti del nostro paese, tra cui lo Stadio Olimpico di Roma per una doppia data già sold out da mesi. Il 27 Luglio sarà la volta dello Stadio San Nicola di Bari, il 30 Luglio allo Stadio San Filippo di Messina ed il 13 agosto al Red Valley Festival di Olbia.

Il via al concerto è previsto per le ore 21 e dovrebbe durare poco più di due ore. Come sempre consigliamo di affidarvi alle piattaforme ufficiali per i biglietti.