I consigli di The Rock per la panca inclinata: occhio alle spalle!

Solo qualche settimana fa, The Rock ha pubblicato il suo allenamento per spalle e pettorali. Oggi, l’ex wrestler ed attore in un nuovo post ha fornito qualche consiglio per la panca inclinata, l’esercizio che va ad allenare la parte alta del pettorale.

In un filmato, che trovate in calce, si vede Dwayne Johnson alle prese con il suo ultimo allenamento di petto e schiena nella palestra di casa. The Rock si sofferma sull’inclinazione della panca, che effettua alla Smith Machine (o Multipower), e sul peso (125 Chilogrammi circa) definito “non troppo alto”.

L’attore spiega che l’esercizio in questione lo completa a fine allenamento quando il petto è già affaticato, e per questo motivo mette in guardia gli utenti. “Fate attenzione quando riducete il peso per mitigare lo stress sulle spalle. Ho subito un intervento chirurgico di ricostruzione della spalla, e dato che fa molto male” afferma The Rock, che consiglia di fare la panca alta in maniera concentrata, lenta e controllata con 3 secondi in negativo.

Secondo Johnson quindi è indispensabile non sovraccaricare le spalle mentre ci si allena alla Smith Machine, perchè non hanno la stessa libertà di movimento: fondamentale è ottenere un buon pump, rallentare le ripetizioni, aumentare il tempo sotto tensione dei muscoli e massimizzare la contrazione eccentrica.