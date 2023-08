I consigli dell'IA per le ricette: tra drink a base di candeggina e sandwich alla colla

Finora, l'IA si è limitata ai camerieri robot di alcuni ristoranti sperimentali (e controversi). Ma cosa succederebbe se fosse l'Intelligenza Artificiale a fornirvi delle ricette da cui partire per cucinare il pranzo e la cena? Un esperimento sembra confermare che le cose andrebbero terribilmente male.

Stando a quanto riporta BoingBoing, nelle scorse settimane la catena neozelandese di supermercati Pak'n'Save ha lanciato il Chatbot Savey Meal-Bot, una sorta di "assistente digitale" con il compito di guidare i propri clienti nella spesa e nella preparazione a casa degli ingredienti, aiutandoli a scegliere cosa comprare e, soprattutto, come cucinarlo per fare un figurone con parenti e amici.

Non solo: Pak'n'Save ha spiegato che il Chatbot permette di creare una ricetta con "qualsiasi cibo nel tuo frigo o nella tua dispensa". A partire da questa precisazione, alcuni utenti hanno iniziato a testare le "potenzialità" dell'IA realizzata dalla catena di supermercati neozelandesi, che purtroppo sembra essersi dimenticata di insegnare al suo chatbot cosa si può mangiare e cosa no.

Ci spieghiamo meglio: il funzionamento di Savey Meal-Bot è così semplice da risultare quasi rudimentale. Data una qualsiasi lista di ingredienti, il bot cercherà di tirare fuori una ricetta adatta per voi, partendo da un database di ricette precaricate e scambiando tra loro ingredienti simili a seconda della vostra disponibilità. Il problema è semplice: l'IA non distingue il pollo dal veleno, il pesce dal metallo o le verdure dalla plastica.

Insomma, inserendo nella vostra lista della spesa prodotto "bizzarri" come l'arsenico, il cloro gassoso (un veleno usato nella Prima Guerra Mondiale) e l'antizanzare, otterrete ricette come le "patate aromatizzate al repellente" o il "sandwich con pane velenoso" e via discorrendo. Tra le altre ricette svelate dagli utenti abbiamo alcolici al sapore di candeggina, panini alla colla e persino un french toast alla trementina.

Come se ciò non bastasse, talvolta l'IA ha preso delle vere e proprie cantonate anche con delle liste della spesa prive di "trabocchetti". Per esempio, un utente ha spiegato che il chatbot gli ha consigliato di servire agli amici un drink analcolico fatto di "acqua aromatizzata all'acqua". Dissetante, ma forse fin troppo semplice.