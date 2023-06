I consigli di Arnold Schwarzenegger per allenarsi in maniera più efficace

Nella sua newsletter quotidiana, Arnold Schwarzenegger è solito condividere consigli su come allenarsi in maniera efficace e su come motivarsi in palestra. In uno degli ultimi numeri, ha offerto ai lettori una vera e propria guida per mettere insieme un programma d’allenamento efficace.

Innanzitutto, Arnold Schwarzenegger sconsiglia di fare molte ripetizioni e di trascorrere molto tempo in palestra. Nella sua visione, per allenarsi efficacemente c’è bisogno di cinque esercizi che corrispondono ad un cero tipo di movimento: squt, push, pull, hinge e carry.

Tutto quello che dovete fare quindi è selezionare un esecizio per ciascuna categoria:

Squat : squat a corpo libero, leg press, goblet squat, split squat

: squat a corpo libero, leg press, goblet squat, split squat Pull : rematori TRX, rematori seduti, rematori con manubri a braccio singolo, rematori invertiti (con il peso corporeo), trazioni alla sbarra.

: rematori TRX, rematori seduti, rematori con manubri a braccio singolo, rematori invertiti (con il peso corporeo), trazioni alla sbarra. Hinge : Spinta dell’anca/sollevamento dell’anca, stacco da terra con gamba dritta, good moring con fascia, swing con kettlebell.

: Spinta dell’anca/sollevamento dell’anca, stacco da terra con gamba dritta, good moring con fascia, swing con kettlebell. Push : flessioni inclinate, pressa per pettorali alla macchina, pressa per pettorali con fascia in piedi, pressa per pettorali con manubri.

: flessioni inclinate, pressa per pettorali alla macchina, pressa per pettorali con fascia in piedi, pressa per pettorali con manubri. Carry: Farmer carry, suitcase carry

Ma non è tutto, perchè Scharzenegger si rivolge anche a coloro che hanno poco tempo. “Se hai poco tempo, sostituisci i primi quattro movimenti in due coppie ed eseguili uno dopo l’altro, riposando il meno possibile tra le serie. Dopo aver eseguito la prima coppia, riposa per 2 minuti e ripeti i primi due esercizi. Segui questo schema fino a quando tutte le serie non sono state completate, quindi passa alla coppia di esercizi successiva” afferma.

Tale programma di allenamento può essere eseguito da 3 a 4 volte a settimana, iniziando con solo 2-3 serie da 10-12 ripetizioni ciascuna. All’inizio si consiglia di riposare 2 minuti dopo aver completato una serie o superserie, e man mano che si entra in allenamento si può aggiungere da 1 a 2 serie. Per i più allenati, i cinque esercizi possono essere combinati in un unico circuito.

Proprio qualche settimana fa, Schwarzenegger aveva svelato il suo programma d’allenamento.