Questi nuovi consigli d'allenamento di Arnold vi faranno svoltare in palestra

Qualche giorno fa, Arnold ha condiviso tre regole per chi va in palestra, per non ostacolare l’allenamento degli altri. Quest’oggi, il leggendario bodybuilder ha pubblicato una serie di consigli per migliorare le proprie sessioni.

Nel corso di una sessione di Q&A, il sette volte campione di Mr.Olympia ha dato ai presenti due regole da non sottovalutare, e che potrebbero tornate utili:

Quando le ripetizioni diminuiscono, il peso aumenta. I set di questo tipo sono solitamente detti “piramidali”, in quanto il calo delle ripetizioni coincide con un aumento del peso da sollevare per stimolare ulteriormente i muscoli; Le ultime ripetizioni devono essere le più difficili. Ma non bisogna mollare, in quanto sono le più importanti di un set.

Arnold spiega che il metodo migliore per far funzionare queste regole è “procedere per tentativi ed errori”, ed osserva che non c’è personal trainer o istruttore che possa scegliere il peso per gli utenti. Il bodybuilder incoraggia le persone a sperimentare fin quando non riescono a trovare l’equilibrio perfetto tra ripetizioni e peso. "Non pensate che se scegliete un peso troppo leggero e dovete fare 8 ripetizioni extra finché le ripetizioni non diventano difficili, hai fallito. Non pensate che se scegliete un peso troppo pesante e dovete fermarvi prima di arrivare alle ripetizioni, avete sbagliato. Avete imparato qualcosa!”.

L’attore consiglia anche un approccio graduale: il peso deve essere aumentato poco alla volta.