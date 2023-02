Conoscete la Battaglia delle Arance di Ivrea? Si tiene ogni Carnevale

Il Carnevale di Ivrea, ufficialmente lo Storico Carnevale di Ivrea, rende la città un autentico teatro di rievocazioni, battaglie e feste, tra cui la tradizionale Battaglia delle Arance. Ma a cosa si deve questo spettacolo? Ripercorriamo la sua storia e il simbolismo dietro il concentrato di arte e storia.

Chi ascolta musica italiana avrà certamente sentito la canzone L’Ultima Festa di Cosmo, il cui videoclip è quasi un documentario personale dello stesso Carnevale di Ivrea, vissuto con amici, compagni di avventure e di battaglie. Nel filmato si vedono chiaramente i carri delle squadre degli aranceri lottare con gli sfidanti a piedi, compresi casi di persone colpite duramente dalle stesse arance. Ma perché accade tutto questo?

L’origine esatta di questa tradizione è incerta, ma risale verosimilmente al XIX secolo quando, tra le vie storiche di Ivrea, si tenevano scherzose schermaglie tra carrozze e popolani sui balconi, i quali si lanciavano non solo arance ma anche confetti, fiori, oppure altra frutta e ortaggi. Il passaggio alle arance forse avvenne per simboleggiare il colore passionale del sangue, o forse perché era ritenuto un frutto “esotico” da corteggiamento.

Una cosa sola è certa: nel secondo dopoguerra l’iniziativa divenne strettamente legata al carnevale, e vennero formate le prime squadre a piedi di aranceri, oltre che realizzati i primi carri da getto. Essere arancere significa quindi vivere la battaglia nel rispetto dell’avversario, vivendo questa lotta come una festa di libertà tra regole cavalleresche non scritte.

In poco tempo la battaglia delle arance divenne simbolo delle lotte del popolo contro la nobiltà. Nel 1947 nacque la prima squadra nel rione operaio della Olivetti, chiamata Asso di Picche. Seguirono poi Morte, Scorpioni d'Arduino, Tuchini, Scacchi, Pantere, Diavoli, Mercenari e Credendari, arrivando a un totale di nove squadre dalle casacche e dai simboli distinti. L’ordine in cui le abbiamo citate è anche l’ordine cronologico di creazione, con l’ultima che nacque nel 1985 in Piazza Freguglia.

Ogni battaglia vede i carri pittorescamente bardati con un gruppo di 10-12 aranceri, protetti da costumi imbottiti e da maschere di cuoio e ferro. A piedi, invece, centinaia di uomini e donne assaltano il carro vestiti di costumi colorati, campanelli alle caviglie e casacche per contenere le arance. Una commissione, dunque, osserva lo svolgimento dei tre giorni di battaglia – dalla domenica al martedì grasso del carnevale – e assegna un premio alle squadre distintesi per ardore, tecnica e lealtà.

La crescente popolarità dell’evento ha infine portato alla nascita di associazioni di aranceri e alla partecipazione di molte più persone, anche da fuori. Il rischio di rimanere feriti non manca e ha portato a numerose polemiche, ma resta parte dello spettacolo.

Non preoccupatevi: le arance utilizzate – circa un quintale per arancere – sono tutte invendibili nei mercati, immangiabili e vengono destinate esclusivamente all’evento, per riciclarle poi con la raccolta dalla strada fino alla concimazione dei terreni.