Il concerto di Taylor Swift a Seattle ha provocato un terremoto di magnitudo 2.3

Quando Taylor Swift chiama, gli Swifties rispondono. E ciò è dimostrato anche dai dati rilevati dalla sismologa Jackie Caplan-Auerbach che insegna geologia presso la Western Washington University.

Qualche giorno fa, infatti, la popstar più popolare del mondo si è esibita a Seattle in un concerto che è destinato ad entrare nella storia. Nel momento in cui la Swift ha invitato i fan a “Shake it off”, sulle note di uno dei suoi brani più popolari, infatti, gli Swifties hanno provocato un’attività sismica pari ad un terremoto di magnitudo 2,3.

I fan hanno già soprannominato il terremoto “Swift Quake”, ed è simile al “Beast Quake” del 2011 quando i fan dei Seattle Seahawks esultarono per il touchdown di Mashan “Beast Mode” Lynch. Tuttavia, come osservato dalla sismologa sul proprio account ufficiale Facebook, “la differenza principale è da ricercare nella durata della scossa. Il tifo dopo un touchdown dura un paio di secondi, dopo di che si spegne. Per Taylor Swift, ho raccolto i dati di circa 10 ore n cui il ritmo controllava il comportamento. La musica, gli altoparlanti, il ritmo. Tutta questa energia può penetrare nel terreno e scuoterlo”.

Una sensazione simile l’ha avuto anche Chole Melas della CNN, il quale ha assistito ad uno dei concerti della Swift a Seattle ed ha affermato che “assistere ad uno di questi live è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto. Si sentiva letteralmente il terreno tremare sotto i piedi, ho le orecchie che mi fischiano ancora”.

Di recente, Taylor Swift ha pubblicato la Taylor’s Version di Speak Now, che vedela partecipazione anche di Hayley Williams.

Ricordiamo che Taylor Swift farà tappa nel 2024 a San Siro con due concerti.