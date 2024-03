Il primo concerto di Rihanna in 8 anni: cachet record in India!

Escludendo lo show di Rihanna al Super Bowl 2023, la popstar non tiene un concerto da otto anni. La cantante però è tornata sul palco nel weekend per un live molto esclusivo andato in scena il 1 Marzo 2024 in occasione della festa pre-matrimoniale di Anant Ambani e Radhika Merchant a Jamnagar, in India.

Rihanna e Fenty si sono esibiti durante la sontuosa festa del 1 Marzo, che rientra nelle celebrazioni pre-matrimoniali in programma in India in vista del matrimonio ufficiale del 12 Luglio 204. Al party hanno preso parte quasi 1200 persone, incluse personalità di spicco come Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump e molti VIP di Bollywood.

Rirì durante il concerto ha rimarcato come manchi dai palchi da quasi otto anni, ed ha definito il live “il top”. Complessivamente, la scaletta è stata composta da 18 brani, inclusi i successi "Bitch Better Have My Money", "Work", "Umbrella", "Stay", "All of the Lights", "We Found Love" e "Diamonds”. Sui social network sono emersi vari filmati dell’esibizione di Rihanna, che secondo quanto appreso da vari siti del settore avrebbe ottenuto un cachet da 8 milioni di Dollari per l’esibizione.

Mukesh Ambani infatti è il nono uomo più ricco del mondo, nonchè presidente di Reliance Industries, il principale gruppo industriale indiano, con un patrimonio netto di 114 miliardi di Dollari.