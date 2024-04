Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma: annunciati i primi cantanti

Anche nel 2024, torna il concertone del Primo Maggio organizzato da CGIL, CISL ed UIL. Quest’anno il concerto trasloca ed andrà in scena al Circo Massimo, una cornice suggestiva per uno degli appuntamenti fissi per gli appassionati di musica live.

Quest’anno a condurre il concertone ci saranno Noemi ed Ermal Meta, due presentatori d’eccezione che introdurranno gli artisti sul palco.

Proprio sulla lineup, in attesa di conoscere quella definitiva gli organizzatori hanno già confermato la presenza di Achille Lauro, Coez, Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain. Ovviamente, a questi si aggiungeranno anche altre band ed artisti che saranno annunciati nel corso delle prossime settimane.

Anche nel 2024, il Concerto del Primo Maggio sarà l’occasione per scoprire nuovi talenti musicali grazie al contest 1MNEXT: i vincitori saranno tre, che saranno scelti tramite varie selezioni, ed avranno l’opportunità di esibirsi durante il concerto. La finale live di 1MNEXT è in programma il 18 Aprile a Roma ed a decretare i tre vincitori sarà una Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Sara Potente (dir. artistica Numero Uno/Sony Music), Lucia Stacchiotti (iCompany), Annarita Masullo (The Goodness Factory) e Simona Orlando (Rockol).

I dodici finalisti sono: Atarde (Ancona), Belly Button e Il Coro Onda (Roma), Didi (Lendinara – RO), Fra’ Sorrentino (Marino – RM), Giglio (Torino), La musica di forte (Copertino - LE), Macadamia (Roma), Margherita Principi (Fano - PU), Moonari (Roma), Soloperisoci (Roma), Tigri da Soggiorno (Roma) e Velia (Roma).

Lo slogan del Concertone del Primo Maggio del 2024 sarà "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”.

Come sempre, l’ingresso sarà libero e sarà trasmesso live su RaiPlay dalle 13:15 e sui canali Rai dalle 15:15 alle 00:15 del 2 Maggio 2024 con una pausa dalle 19 alle 20 per i TG.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su