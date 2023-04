Concerto Primo Maggio 2023 Roma: annunciata la lista completa dei cantanti

Quando mancano ormai quattro giorni al Concerto del Primo Maggio di Roma, gli organizzatori hanno annunciato la lineup completa dei cantanti che prenderanno parte all’evento organizzato da CGIL, CISL ed UIL.

A presentarlo sarà Ambra Angiolini in compagnia di Fabrizio Biggio, che accompagneranno per tutta la giornata i presenti a Piazza San Giovanni di Roma.

L’ospite internazionale sarà la cantautrice norvegese Aurora, che ha già racimolato oltre 2,5 miliardi di streaming sulle piattaforme musicali ed è vista da molti come l’astro nascente della musica mondiale.

Per quanto riguarda la lineup, ad alternarsi sul palco saranno (oltre ad Aurora), Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo (direttamente dal successo di Mare Fuori), Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, BNKR44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity e Paolo Benvegnù.

Prevista anche la presenza di Etta, Mannni e Still Charles che hanno vinto il contest 1MNEXT, a cui si aggiungerà anche Hermes che ha vinto il contest “Sicurezza Stradale in Musica”.

L’opening act è previsto alle ore 14:00 con Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla magli e Wepro.

Come sempre, l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 dalle ore 15:15 alle 00:15 con una breve pausa tra le 19 e le 20 per dare spazio ai telegiornali. Il concerto integrale invece sarà disponibile su RaiPlay anche in modalità on demand.