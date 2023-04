Il concerto di Geolier e le presunte fotocamere rovinate: è tecnicamente possibile?

Su TikTok e altri social network stanno spopolando video in cui si vedrebbero fotocamere di smartphone rovinate da laser a un concerto di Geolier tenutosi in quel di Napoli. In questo contesto, non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo, al netto del singolo presunto fatto, se effettivamente sia possibile.

Ebbene, tralasciando quanto sarebbe accaduto secondo le segnalazioni sul Web, possiamo solamente dire: sì, a livello generale un laser può rovinare una fotocamera. Questo non vale solamente per il mondo smartphone, ma anche per DSLR e altre tipologie di dispositivi.

La questione è infatti ben nota in ambito tecnologico, tanto che nel 2021, come riportato anche da PetaPixel, Sony è ufficialmente entrata nel merito delle potenziali problematiche. "Sì, i laser provocano danni. Non esporre direttamente l'obiettivo della fotocamera ai raggi laser. Ciò potrebbe danneggiare il sensore di immagine e causare il malfunzionamento della fotocamera", si legge sul portale ufficiale di Sony.



"Se ci si trova in un ambiente interno o esterno in cui vengono proiettati laser, il sensore CMOS della fotocamera può subire danni gravi anche se l'esposizione è indiretta (raggi laser che rimbalzano da un oggetto riflettente) e anche se la fotocamera è spenta ma non coperta con il copriobiettivo. Pertanto, prendere le precauzioni necessarie e assicurarsi che il copriobiettivo sia inserito quando ci si trova esposti a laser attivi", continuano le indicazioni del produttore.

Chiaramente Sony non fa direttamente riferimento agli smartphone nei suoi consigli, ma la questione si estende potenzialmente anche a questo mondo. Tra l'altro, come riportato anche da PiunikaWeb, le segnalazioni in merito non sono mancate nel corso degli anni. Se volete approfondire la questione e conoscete l'inglese, potreste voler dare un'occhiata alle indicazioni di LaserWorld, che spiegano quanto a livello tecnico utilizzare, ad esempio, uno zoom ottico possa comportare maggiori rischi.

"Negli spettacoli laser professionali, l'operatore laser normalmente specifica determinate zone di sicurezza nel software per escludere il laser dalle posizioni della telecamera", specifica LaserWorld. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: sul Web circolano già da parecchi anni video in cui si vedono problematiche di questo tipo. Ad esempio, in un contributo caricato nel lontano 2010 sul canale YouTube JAVIER DTC si vede cosa può accadere in una "sfortunata" sessione di registrazione che vede di mezzo laser e una Canon 5D Mark II DSLR.

Non è in ogni caso nostra volontà entrare nel merito del concerto coinvolto (la questione è stata riportata da portali come Webboh, al netto del video dell'utente TikTok giuseppespada, che sembra essere ciò che ha fatto partire il tutto e che al momento in cui scriviamo ha superato le 3 milioni di visualizzazioni). Questo perché non se ne conoscono le dinamiche e al momento in cui scriviamo non sono ancora emersi dettagli ufficiali in merito (anche se le segnalazioni sui social si stanno moltiplicando). Ciò che era giusto approfondire in questa sede era invece la questione tecnologica, visto che non tutti possono effettivamente essere a conoscenza di cosa può fare un laser a una fotocamera.