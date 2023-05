Il primo concerto dei Dogstar di Keanu Reeves in oltre 20 anni: ecco com'è andato

È notizia di qualche settimana che i Dogstar di Keanu Reeves sono tornati con un nuovo album. La band del protagonista di Matrix e John Wick nel weekend si è esibita nella prima performance live da oltre 20 anni al BottleRock Festival di Napa Valley.

Complessivamente, i Dogstar hanno suonato 12 canzoni provenienti dagli unici due album della band ed un nuovo singolo, in attesa del terzo lavoro che è atteso nei negozi di dischi durante il 2023 e per cui ancora non si conosce alcuna data. La setilist è stata la seguente:

Lust Sunrise How the Story Ends Everything Turns Around Blonde Lily Glimmer (l’unica nuova canzone) Sleep Shallow Easy Flowers Upside Breach

Dopo l’annuncio della Reunion, Reeves si è concesso ai microfoni di Billboard a cui ha confidato che “mi mancava suonare, scrivere e fare concerti insieme. È qualcosa che mi è sempre mancato. Siamo arrivati ad un punto in cui non suonavamo più, e ciò mi mancava. Non appena abbiamo ripreso, tutto è stato un susseguirsi”.

Al momento non è stato annunciato alcun tour mondiale per la band, ma con l’arrivo del nuovo album è probabile che il trio torni in viaggio, al netto degli impegni di Hollywood di Reeves. Ovviamente vi aggiorneremo qualora i Dogstar dovessero fare ritorno anche in Italia per promuovere il nuovo EP.