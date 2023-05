Comprare un raro Rolex Pre-Daytona in oro? È ancora possibile

Se c'è un marchio che non sembra conoscere crisi, viene sicuramente dalla Svizzera: stiamo parlando di Rolex, re del mercato anche alla chiusura dei conti per il 2022, ma quanto costa acquistarne uno veramente d'epoca?

Per rispondere a questa domanda ci viene incontro Amsterdam Vintage Watches, dov'è possibile trovare in vendita il modello Rolex Ref. 6238, passato alla storia come "Pre-Daytona", nella versione in oro giallo da 14 kt. Tipico il fondello completamente liscio che cela il movimento Valijoux 72B, uno degli ultimi esemplari a vantare questa caratteristica, e altrettanto classico il quadrante con una combinazione di colori decisamente conservativa e senza i contrasti tipici dei Daytona.

Come spiega il portale, questo modello è stato prodotto in appena 250 pezzi, che potrebbe sembrare una cifra elevata ma non lo è affatto, se consideriamo quelli ancora in buone condizioni e l'arco di tempo in cui sono stati prodotti, ben 7 anni a cavallo tra il '60 e il '67. Questo in particolare è stato prodotto nel 1966 e vanta condizioni estetiche eccellenti. Il prezzo di vendita per AVW è di 148.000 euro, una cifra elevata soprattutto rispetto alla media del modello, che dovrebbe aggirarsi su cifre di gran lunga inferiori per la variante in acciaio e poco al di sotto dei 100.000 euro per la variante in oro; tuttavia, lo street price va preso in considerazione anche insieme a tutti i rischi del caso, in prima battuta riguardo la garanzia di autenticità dell'orologio e delle sue parti.