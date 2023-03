Comprare casa a Milano costa più di qualsiasi altra città: i quartieri più costosi

Una nuova analisi condotta da Immobiliare.it conferma come i prezzi delle case a Milano siano tra i più cari d’Italia. Nella classifica, frutto di uno studio che ha coinvolto le 12 città italiane, otto zone su dieci sono del capoluogo meneghino.

L’area più costosa risulta essere quella del centro storico di Milano, dove il prezzo medio è di 9.366 Euro al metro quadro, seguita da Garibaldi-Moscova a 8.500 Euro/m2 e l’area tra Arco della Pace e Via Mario Pagano a 7.903 Euro. Al quarto posto troviamo il primo quartiere non milanese, ovvero il centro storico di Roma, seguito a sua volta da Via Palestro di Milano con 7.800 Euro.

A contribuire ad alimentare la fama di Milano come città inavvicinabile per la maggior parte di coloro che intendono acquistare una proprietà immobiliare ci pensa anche il resto della top ten, dov’è presente la zona della Darsena a 7.300 Euro, Porta Venezia a 6.800 Euro, Solari Washington a 6.300 e Porta Romana a 6.200 Euro. Se si analizza la zona del centro storico si supera, in prossimità del Corso Vittorio Emanuele, quota 10mila Euro a 10.367 Euro al metro quadro, mentre le quotazioni tra Piazza San Babila ed il Quadrilatero non sono note in quanto le transazioni sono per la maggiore private, ma secondo Immobiliare sono tra le più elevate.

Il rovescio della medaglia è rappresentato da Bisceglie Baggio Olmi, dove i prezzi sono di poco più di 2.600 Euro al mese. Si tratta dell’unico quartiere insieme a Ponte Lambro dove le quotazioni sono inferiori ai 3mila Euro.

La situazione non migliora per gli affitti: per il centro il prezzo medio richiesto è di 29,36 Euro al metro quadro che si traduce in 2.349 Euro per una casa da 80mq, a 15,5 Euro a Baggio.

Di recente a Milano sono aumentati anche i prezzi dei trasporti, una scelta che secondo molti contribuirà a rendere la città meno accessibile.