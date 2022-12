Compleanno virtuale per Playboy, 69 candeline nel Metaverso di The Sandbox

Archiviata la Alpha Season 3 di The Sandbox, il Metaverso crittografato dei ragazzi di Animoca Brands piazza un altro colpo da 90 per la sua community, festeggiando il 69esimo anniversario di Playboy tra feste da urlo, NFT e un mare di voxel.

Il marchio di PLBY Group sbarcherà per la prima volta in uno spazio digitale crittografato ripercorrendo le sue pietre miliari attraverso una serie di token non fungibili da collezione che mischieranno passato, presente e futuro dell'intrattenimento con meccaniche play-to-earn per premiare gli appassionati e i più curiosi con collezionabili esclusivi.

"Ci siamo divertiti molto a lavorare con The Sandbox per trovare nuove opportunità, tra cui la recente vendita della LAND nel distretto California Dreamin', gli avatar gratuiti dei nostri Playboy Rabbitars e la nostra nuova collezione NFT, The Playboy Party People”, ha affermato Liz Suman, vicepresidente dei progetti artistici, editoriali e Web3 presso Playboy, ma ora è tempo di tuffarsi nella MetaMansion, che aprirà battenti dal 12 al 19 dicembre 2022 per tutti gli utenti al di sopra dei 13 anni in cerca di una curiosa avventura che "celebra il piacere nel metaverso" oppure più semplicemente con l'obiettivo di mettere le mani su una fetta del montepremi del valore di 100.000 SAND che sarà distribuito tra i partecipanti.

Inizia una nuova era per Playboy, che si unisce a Snoop Dogg, Tony Hawks, Atari, Steve Aoki, Deadmau5 e tantissimi altri artisti, creator e aziende all'interno di uno dei mondi virtuali più apprezzati e attesi dell'era del web3.