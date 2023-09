Una compagnia aerea lancerà la 'zona solo per adulti', lontano dai bambini

Un viaggio aereo lontano dagli schiamazzi e dal chiasso dei bambini. È questa l’idea lanciata da Corendon Airlines che dal prossimo 3 Novembre 2023 proporrà sul volo Amsterdam-Curacao una zona solo per adulti, in modo tale da consentire ai 100 passeggeri che la sceglieranno di godersi un viaggio in piena tranquillità e relax.

L’area, che come dicevamo poco sopra è composta da 100 posti, sarà vietata ai minori di 16 anni, ed avrà un costo extra di 45 o 100 Euro da aggiungere al costo del biglietto. Il prezzo varierà a seconda del posto scelto che varia tra extralarge e standard, con i primi che offriranno un comfort maggiore.

Nell’annuncio, comunque, la compagnia aerea spiega che l’idea è rivolta anche alle famiglie in quanto i genitori non dovranno preoccuparsi che i bambini che viaggiano con loro possano infastidire gli altri passeggeri per il semplice fatto che coloro che non vogliono essere disturbati avranno a disposizione questa opzione extra al momento della scelta del posto.

È chiaro che siamo di fronte ad un’opzione diametralmente diversa rispetto ai nuovi kit di cortesia di Emirates, ma mira comunque ad aumentare il comfort per i passeggeri. Non si tratta di una prima assoluta dal momento che anche la compagnia aerea Scott offre dei posti in cui i passeggeri devono avere almeno 12 anni per potervi accedere.