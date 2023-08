Come si vive in un appartamento da 8 metri quadri? Uno YouTuber ci ha provato

Dopo aver scoperto la stagione migliore per i viaggi in Giappone, qualcuno potrebbe essersi già deciso a prenotare un biglietto aereo per il Sol Levante. C'è solo un problema: la vita in Giappone costa davvero tanto. Questo YouTuber, però, ha deciso di risparmiare affittando un mini-appartamento da soli 8,36 metri quadrati.

Lo sappiamo a cosa state pensando: 8,36 metri quadrati non sono sufficienti per una persona. Avete ragione: nessuno vivrebbe mai in uno spazio così angusto. Tuttavia, lo YouTuber Cash Jordan ha provato a "trasferirsi" (per sole 24 ore) in un micro-appartamento nel cuore di Osaka, per capire come vivono le migliaia di giapponesi che optano per queste soluzioni abitative a costo veramente bassissimo.

Sì, perché se questi micro-appartamenti hanno successo, un motivo c'è: l'abitazione affittata da Cash Jordan, infatti, costa solo 40 Dollari a notte. Un prezzo irrisorio per un appartamento nel centro di una metropoli come Osaka. Il rovescio della medaglia è evidente: l'intera vita di una persona va condensata in 90 square feet, ovvero circa 8,36 metri quadri.

I proprietari della casa hanno infatti saputo organizzare lo spazio in modo tale da contenere un letto, una cucina, un bagno con "vasca" e una lavatrice per i panni sporchi, il tutto concentrato in modo da "rubare" il minor spazio possibile. Tra gli accorgimenti adottati dai proprietari del locale, per esempio, abbiamo una porta del bagno che scorre verso l'interno, in modo da non picchiare sulle gambe di chi si trova seduto alla toilette.

Ovviamente, i problemi di un appartamento simile sono evidenti: trovare una seduta confortevole è impossibile, le prese per la corrente sono poche e i dubbi sulla salute e la sicurezza del posizionamento del WC rispetto agli elettrodomestici e alla cucina ci sono tutti. Tuttavia, in qualche modo Cash Jordan spiega che è effettivamente possibile vivere in un appartamento simile: e voi, ci abitereste?