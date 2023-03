Come visitare i Musei Vaticani gratis: basta sfruttare le aperture speciali!

I Musei Vaticani sono una delle istituzioni che tutti gli amanti dell'arte desiderano visitare, nonché una tappa imprescindibile per qualsiasi viaggio a Roma. Qualcuno però potrebbe non sapere che è possibile visitare i Musei Vaticani completamente gratis, a patto di scegliere la giornata giusta.

Ci spieghiamo meglio: normalmente, il costo per l'ingresso "base" ai Musei Vaticani è di 17 Euro per gli adulti e 8 Euro per i bambini e per gli studenti di età compresa tra i 19 e i 26 anni. Non si tratta certamente di un prezzo elevato, ma qualcuno potrebbe desistere dall'idea di visitare la prestigiosa collezione papale d'arte di fronte al costo del biglietto.

Per questo, i Musei hanno avviato la promozione "La "domenica" dei Musei Vaticani", che vi permette di prenotare gratuitamente una visita all'intero complesso museale in alcune domeniche dell'anno. Per prenotare la vostra visita a costo zero, vi basterà collegarvi (con largo anticipo) al sito web dei Musei e acquistare il biglietto per la data selezionata, esattamente come fareste per un ingresso a pagamento.

Attenzione, però: a differenza di quanto il nome lascia pensare, solo l'ultima domenica di ogni mese l'ingresso ai Musei Vaticani è gratuito. Riassumendo, le date in cui potrete entrare nelle gallerie del Vaticano senza spendere un euro sono:

Domenica 26 marzo 2023

Domenica 30 aprile 2023

Domenica 28 maggio 2023

Domenica 25 giugno 2023

Domenica 30 luglio 2023

Domenica 27 agosto 2023

Domenica 24 settembre 2023

Domenica 29 ottobre 2023

Domenica 26 novembre 2023

Domenica 24 dicembre 2023

Sempre in queste stesse date, poi, è possibile prenotare una visita guidata ai Musei e alla Cappella Sistina a prezzo scontato. Vi ricordiamo che, in queste giornate di apertura straordinaria e gratuita, i Musei Vaticani restano visitabili solo dalle 9:00 alle 14:00, con ultimo ingresso alle 12:30. Gli orari "standard" della collezione, invece, vanno dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00.