Come utilizzare i grilli in cucina: due ricette da provare

Il modo di alimentarsi è cambiato negli ultimi 50 anni, ma non tutti sono pronti a fare un ulteriore salto in avanti: i più "refrattari", però, potrebbero prendere spunto da qualche ricettina croccante e saporita a base di grilli.

Hamburger di grillo, vermi e cavallette

Sull'onda del cambiamento nelle abitudini alimentari in favore del cibo alternativo, una particolare ricetta di un ristorante del Galles sta facendo la sua parte per rendere il consumo di insetti una consuetudine. Una versione vivace dell'hamburger vegetariano?

Il Bug Wellington con insetti misti e castagne avvolti in crêpes di grilli e pasta sfoglia, hummus di vermi da pasto al cumino tostato e torte gallesi con vermi da pasto alla cannella: è realizzato con grilli, vermi e cavallette tostati, condito con spinaci e pomodori secchi e servito con patatine fritte e salsa tzatziki. Questo piatto ha ricevuto recensioni entusiastiche.

Ramen con insetti

Insect Ramen è una zuppa di noodle con insetti fritti come guarnizione. Il brodo è fatto con circa 160 grilli per ciotola, insieme a shiitake e kombu. I noodle sono mescolati con polvere di grillo e la zuppa è aromatizzata con polvere di grillo, cavalletta o baco da seta. Questo piatto è stato servito come un evento di un solo giorno al ristorante Ramen Nagi a Tokyo nel 2017 e ha avuto molto successo.

Per chi volesse fare una ricetta di ramen con gli insetti, ecco una ricetta base con i grilli, che prevede alcuni passaggi principali: preparare il brodo di ramen con acqua, salsa di soia, mirin, zucchero, aglio, zenzero, scalogno e alga kombu. Portare a ebollizione e poi ridurre il calore e lasciare sobbollire per circa 20 minuti. Cuocere i noodle di ramen secondo le istruzioni della confezione e scolarli.

Friggere gli insetti (come grilli, cavallette, vermi o bachi da seta) in una padella con olio, sale e pepe fino a renderli croccanti e dorati. Servire il ramen con il brodo, gli insetti fritti, fette di carne (come maiale, pollo o manzo), uova sode, cipollotti e germogli di soia.