Come scegliere l'orologio giusto per il proprio polso

Siete in procinto di acquistare un orologio da polso (o magari, di regalarne uno) e non sapete come regolarvi con la dimensione? Le misure degli orologi non sono tutte uguali e anzi, esiste un vasto ventaglio di dimensioni adatte a polsi maschili e femminili. Ma come fare per scegliere l'orologio giusto in base al polso?.

Non esiste una regola universale per scegliere l'orologio da polso, ovviamente nessuno vi vieta di indossare un orologio enorme su un polso piccolo o viceversa un orologio di piccole dimensioni su un polso grande. Si tratta di un gusto estetico personale, tuttavia spesso un orologio troppo piccolo o troppo grande potrebbe risultare difficile da portare ed è per questo che l'orologio da polso deve sempre essere provato prima dell'acquisto, per assicurarsi che la vestibilità sia ottimale.

Per scegliere un orologio da uomo, tenete presente che la circonferenza media del polso di un adulto è compresa tra 17/19 centimetri, con queste dimensioni si consiglia un orologio con cassa da 38/40 millimetri, con un polso superiore ai 20 centimetri idealmente la dimensione giusta è 42/44 millimetri mentre chi ha un polso esile con misura compresa tra i 14 e i 16 centimetri dovrebbe optare per una cassa da 34/36 millimetri. Discorso idealmente simile per gli orologi da donna, in questo caso le misure di cassa più gettonate sono quelle da 28 o 31 millimetri, con incursioni anche nei 34 millimetri (ormai una misura unisex) e 36 millimetri (generalmente considerata una misura da orologio maschile). Anche qui, nulla vieta ovviamente di indossare orologi di grandi dimensioni su polsi esili o il contrario, a seconda dei propri gusti personali. Vi sconsigliamo infine di optare per casse più piccole di 28 millimetri per non compromettere troppo la leggibilità del quadrante.

