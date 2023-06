Come scegliere il mare nel Salento in base al vento? Non serve il 'dito'

Se sole e mare sono una piacevole presenza estiva nel tacco dello stivale, il vento del Salento potrebbe risultare un pessimo compagno di viaggio, soprattutto se non sapete come orientarvi tra destra e sinistra, tra Ionio e Adriatico. Per fortuna, ci sono alcune soluzioni.

Il mare nel Salento, infatti, si sceglie tipicamente in base al vento che tira, se tramontana, scirocco, grecale o levante: la conformazione tipica di questa piccola penisola, infatti, consente di andare a colpo quasi sicuro anche quando le condizioni sembrano particolarmente impercorribili.

Il primo modo è quello di individuare autonomamente il tipo di vento oppure tramite servizi metereologici e, sulla base di questa informazione, scegliere la località adatta alla giornata. Per esempio, con venti che soffiano da nord, quindi tramontana, le località ideali saranno quelle che da Otranto si spostano a sud fino al capo di Leuca, come Porto Badisco, Castro, Marina Serra o Porto Miggiano. Al contempo, lo Ionio sarà generalmente calmo con particolare predilezione per le località che vanno da Porto Cesareo e Torre Lapillo verso sud fino a Gallipoli.

Ionio che sarà la meta perfetta per i venti che soffiano da est e la stessa Torre Lapillo, con le sue dune, sarà una delle mete preferite di gran parte dei turisti e dei locali.

Con venti che soffiano da sud, invece, quindi in caso di scirocco, è a nord di Otranto che troverete il mare più calmo per le vostre nuotate: tra le bandiere blu della Puglia 2023 trovano conferma per l'ennesimo anno consecutivo le marine di Melendugno, San Foca fra tutte, insieme alle splendide calette di Roca e ai maestosi faraglioni di Torre dell'Orso. Con vento che soffia da est e da nord-est, oltre alla costa a sud di Otranto consigliamo vivamente di fare una puntata a sud di Gallipoli e giù fino a Leuca sul versante ionico, dove troverete le meraviglie delle Maldive del Salento, tutta la zona di Pescoluse, Torre San Giovanni e Baia Verde.

In generale, tuttavia, esistono delle località più riparate dove il mare è tendenzialmente sempre abbastanza calmo. È ancora il caso di Torre Lapillo, che difficilmente tenderà a gonfiarsi (ma attenzione alle correnti, che potrebbero essere piuttosto pericolose), oppure dall'altro lato a nord di Otranto c'è Sant'Andrea, con la sua meravigliosa insenatura. Mozzafiato i panorami incontaminati di Porto Selvaggio, anche in questo caso tendenzialmente sempre calmo salvo rare eccezioni, appena a nord di Santa Caterina, ma per andare a colpo sicuro, vista la lunga camminata che vi aspetta, consigliamo di andarci con venti che soffiano da levante. Infine, dopo questa scorpacciata di informazioni, ecco il trucchetto per essere ancora più sicuri: le webcam del Salento sono infatti un eccezionale strumento per orientarsi tra i mari della penisola e non solo per via del vento: poter vedere con i propri occhi la condizione delle località balneari consentirà di scegliere anche in base all'affluenza, un vero problema durante l'alta stagione. Tra i portali che raccolgono le webcam della zona, vi suggeriamo la proposta di 365 Giorni nel Salento con la sua comoda mappa e la modalità mobile per utilizzarla direttamente dallo smartphone.