Come scattare la foto perfetta ad un cocktail? I consigli di Samsung

E arrivata l’estate, e diventa quasi un rito sorseggiare un cocktail rinfrescante a bordo piscina o in spiaggia oppure semplicemente al bar in compagnia degli amici. È consuetudine pubblicare anche su Instagram ed i social una fotografia del cocktail cool, ma come scattare una foto perfetta?

Samsung ha pubblicato oggi una guida, realizzata insieme a Befric che su TikTok condivide ogni giorno consigli su come scattare foto e registrare video al meglio, con 5 suggerimenti per scattare la foto perfetta al cocktail con il vostro Samsung Galaxy S23 Ultra.

Come scegliere l’inquadratura per ottenere scatti di livello avanzato?

Come per ogni scatto, è necessario individuare un soggetto ben definito. Per questo è fondamentale scegliere il dettaglio giusto da fotografare; oltre a inquadrare l’intero drink, è utile catturare un dettaglio particolare che lo renda unico. Come sceglierlo? Cerca ciò che più ti affascina e concentrati su quello. Personalmente mi incantano i cocktail con del ghiaccio scolpito come cubi perfetti o sfere trasparenti, ma potrebbe trattarsi di una goccia di condensa che scivola sul bicchiere o una spruzzata di aromi che cade nel cocktail in fase di preparazione. Per catturare questi dettagli puoi sfruttare le abilita macro di Galaxy S23 ultra, produci più di uno scatto e pubblicali in sequenza come carosello.

Come valorizzare un drink in notturna sfruttando al meglio le fonti luminose a disposizione (ad esempio candele o luce soffusa)?

La funzione Nightography di Galaxy S23 consente di scattare facilmente anche con la poca luce presente nei locali, ma esiste un trucco anche per questo strumento. La parte più luminosa dell’immagine è la fonte di luce stessa, e spesso i drink sono trasparenti o quasi, giusto? Per sfruttarla al meglio, è possibile posizionare il cocktail di fronte alla fonte di luce in modo che la copra totalmente, e allineare lo smartphone fino a veder brillare ogni dettaglio in controluce. A seconda delle condizioni di luce in cui ti trovi puoi aumentare l’effetto “glow” abbassando l’esposizione: isolerai completamente il cocktail dal resto dell’immagine che risulterà sottoesposta. Per questo risultato potresti aver bisogno del pieno controllo sulla fotocamera in modalità foto PRO.



Come arricchire lo scatto utilizzando gli elementi di scenografia (candele, centrotavola, decorazioni)?

Ombre e luci creano l’atmosfera notturna che cerchiamo, ma per aggiungere fascino alla foto, dobbiamo puntare sulla composizione. È possibile, ad esempio, disporre tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione insieme al drink direttamente su una superficie che non distragga, magari ruvida con una texture omogenea. Anche inserire il calice all’interno di una scena e utilizzarlo come elemento di composizione, più che come soggetto, può far la sua figura e aiutarti a raccontare una storia.

Come valorizzare lo sfondo pur mantenendo il cocktail elemento centrale dello scatto?

L’armonia tra primo piano, soggetto e sfondo è la chiave per la buona riuscita di uno scatto, ma con un drink potrebbe non essere così semplice, salvo per un elemento che gioca a nostro favore: il colore. Per valorizzare lo sfondo è possibile sceglierne uno che si addica al contesto e sfruttarne l’abbinamento o il contrasto; la modalità Video e Foto Pro consente di cambiare il bilanciamento del bianco, e quindi scaldare o raffreddare la scena.

Un altro trucco risiede nella profondità di campo. Se lo sfondo dovesse essere troppo ricco di dettagli, rischiando di distogliere l’attenzione dal soggetto, è bene ricordare che più ci si avvicina ad esso, maggiore sarà l’effetto BOKEH, ovvero lo sfocato sullo sfondo.

Come editare lo scatto al meglio in fase di post-produzione?

Non possiamo parlare di post-produzione senza prima aver menzionato l’app Expert Raw: ormai integrata nelle modalità della fotocamera, permette di scattare una foto “grezza” che potrebbe sembrarti piatta inizialmente ma che racchiude più dettagli, offrendoci flessibilità per una Post-produzione mirata. Consente di aumentare la nitidezza dei dettagli, esaltare i contrasti tra luci, ombre e colori, eliminare le distrazioni con un solo tocco di S-Pen. È così facile che a volte la uso anche per correggere foto scattate per lavoro con la macchia fotografica!



Ma non è tutto, perchè Samsung insieme a Robi Tardelli, barman dei locali milanesi Dabass e Nemico, ha anche pubblicato due ricette da realizzare a casa per due cocktail.

“Tardelli” è un sour, caratterizzato dal gusto acidulo del limone, che si fonde alla perfezione con il gin, ma con un tocco in più: qualche goccia di estratto di zenzero lo rende rinfrescante e allo stesso tempo leggermente piccante ed esotico.

“Salviamo rosa”, invece, unisce il profumo del liquore alle rose con lo sciroppo a base di salvia, tra le erbe aromatiche più apprezzate per l’aroma fresco e rilassante: unendo questi due ingredienti alla tequila e alla soda si otterrà un ottimo long drink dissetante, dagli intensi aromi erbacei.