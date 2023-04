Come riconoscere un prodotto con all'interno farina di insetti?

Dallo scorso mese di gennaio 2023 all'interno dell'Unione Europea è possibile commercializzare in maniera regolare e sicura farine di insetti, in particolare in Italia ha fatto parlare di sé la famosa farina di grillo usata anche da Gino Sorbillo per creare una particolare pizza. Ma come riconoscere cibi con all'interno queste farine?

Le farine di insetti possono essere acquistate "in purezza", ovvero in piccoli sacchetti di polvere, oppure trovarsi all'interno di altri cibi complessi come ingrediente. Nel primo caso è molto semplice riconoscere le varie farine di insetto, nel secondo bisogna fare un po' più di attenzione perché l'UE non ha previsto particolari etichette sulle confezioni.

A oggi l'unico modo per sapere con certezza se ciò che stiamo mangiando contiene o meno farina di insetti è leggere con attenzione la lista degli ingredienti, obbligatoria per legge. Ogni confezione di qualsiasi alimento possiede una lista dettagliata degli ingredienti utilizzati ed è proprio qui che potreste trovare le famigerate farine di insetti. Certo l'operazione non è delle più semplici, perché non troverete certo scritto "farina di grillo", al contrario troverete il nome scientifico di questi animali. Un esempio: potreste trovare all'interno di una lista di ingredienti il nome Tenebrio Molitor, ovvero il verme giallo della farina, oppure Acheta Domesticus, il nome che identifica proprio il grillo.

È ancora presto per trovare nei supermercati cracker o altri prodotti con farina di insetti inserita in maniera "furba", in futuro però potrebbe diventare la normalità. Solitamente prodotti con queste farine hanno un'ottima base proteica e al momento costano più dei classici alimenti con farina tradizionale, dunque sarà molto interessante vedere come si svilupperà il mercato nei prossimi anni. Ricordiamo che nulla ci obbliga a consumare alimenti a base di insetti, sono però prodotti che piacciono molto agli sportivi per le loro capacità proteiche ed è giusto che ogni utente possa scegliere cosa acquistare.



Ricordiamo inoltre che presto potrebbero essere approvate anche altre polveri di insetti, ci sono 13 nuove richieste in fase di valutazione presso l'Efsa, ovvero l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.