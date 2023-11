Come ricevere campioni di profumi gratis a casa, in omaggio senza comprare nulla

Volete provare nuovi profumi senza spendere nulla? State cercando di capire come trovare campioncini di profumo gratis da ricevere direttamente a casa? Molte Maison offrono campioni gratis di profumo per chiunque desideri provare nuove fragranze, ma come fare per trovarli? E' facilissimo.

La prima cosa da fare è quella di tenere d'occhio i siti ufficiali e le pagine social dei vostri marchi di profumi preferiti, non è raro infatti imbattersi in post che promuovono la possibilità di provare nuovi prodotti (siano profumi o magari creme e sieri) semplicemente facendone richiesta tramite l'apposito pulsante, in questo caso vi basterà compilare il form con i dati richiesti (tipicamente nome, cognome, indirizzo, email e telefono) e attendere l'arrivo del campioncino richiesto. Non sempre è richiesta una recensione in cambio, anche se un feedback è certamente gradito.

Non è necessario comprare nulla e anche le spese di spedizione sono gratuite, tra i marchi che propongono spesso simili promozioni citiamo Hermes, Yves Saint Laurent, Lancome, Guerlain, Hugo Boss, Dior e tanti altri. In alternativa potete rivolgervi ai siti delle grandi catene di profumerie e prodotti per la cura della persona, anche in questo caso spesso sono presenti iniziative promozionali legate alla distribuzione di campioni di creme o profumi senza bisogno di fare acquisti.

In alternativa potete sempre inviare una email alle maison o alle aziende di vostro interesse, chiedendo se siano disponibili campioncini gratis di profumo per testare nuove fragranze, raramente riceverete una risposta negativa. Infine, se siete assidui lettori di riviste di lifestyle, moda e tendenze, non faticherete a trovare campioni omaggio di profumi in allegato, spesso sopratutto in occasione del debutto di nuove fragranze da parte dei marchi più prestigiosi. D'accordo, in questo caso bisogna acquistare la rivista ma spesso il solo campioncino vale il prezzo di copertina.