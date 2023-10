Come recuperare dopo un duro allenamento? Non con il ghiaccio: il segreto di Arnold

Le sessioni d’allenamento più dure spesso coincidono anche con una maggiore difficoltà a recuperare. Per anni si è pensato che per velocizzare tale processo fosse necessario affidarsi al ghiaccio, ma non è così e secondo uno studio riportato da Arnold nella sua newsletter, è esattamente il contrario.

Una nuova ricerca suggerisce che aumentare la temperatura corporea interna potrebbe aiutare il recupero muscolare, in controtendenza con le credenze precedenti secondo cui la capacità del ghiaccio di ridurre l’infiammazione possa aiutare a recuperare velocemente. Gli scienziati hanno scoperto che alcune infiammazioni possono essere positive e supportare il recupero, ma soprattutto che il calore ha effetti benefici.

Nello studio, i partecipanti sono stati immersi nell’acqua calda ed hanno mantenuto la temperatura corporea tra 38,5 e 39 Celsius per un periodo di 25 minuti, riportando una riduzione dell’affaticamento muscolare e dei danni muscolari.

Ma non è tutto, perchè l’aumento della temperatura potrebbe anche favorire la massa muscolare in quanto la stessa ricerca suggerisce che l’esposizione al freddo nell'immediato post-workout potrebbe ridurre la crescita muscolare.

Il consiglio quindi è di concedersi una vasca idromassaggio, un bagno caldo, una sauda o degli impatti di calore o una breve sessione di yoga riscaldato. Vedrete subito i benefici, provare per credere!