Come si pulisce il Rolex per farlo tornare lucido?

Gli orologi Rolex sono progettati per mantenere un alto livello di qualità anche con il passare degli anni, tuttavia è possibile, in base alle condizioni di utilizzo, che il bracciale possa perdere la sua lucentezza, che le maglie ospitino dello sporco o che la lunetta non sia più brillante come un tempo. Ma come si pulisce bene un Rolex?

Come pulire bene un Rolex

Per restituire all'orologio brillantezza e lucentezza, Rolex consiglia di utilizzare un panno in microfibra per la pulizia e di lavare regolarmente cassa e braccia in acciaio con acqua e sapone neutro, utilizzando uno spazzolino a setole morbide (o ancora meglio, extra morbide) per rimuovere la sporcizia che si deposita tra le maglie del bracciale.

Se avete usato l'orologio al mare, il consiglio è quello di risciacquare il Rolex sotto l'acqua dolce per rimuovere residui di sale e sabbia. Durante la pulizia assicuratevi che la corona di carica sia bene avvitata, in questo modo eviterete che l'acqua possa entrare dentro l'orologio danneggiando il rotore Perpetual e il meccanismo di carica (a proposito, vi spieghiamo come caricare un Rolex senza far danni).

Su Amazon trovate anche i panni Cape Cod per la pulizia del metallo (due panni dimensioni 10x15 cm costano 13.40 euro) molto utili per rimuovere macchie, graffi e segni di usura da acciaio, bronzo e oro con risultati piuttosto validi.

Ricordatevi invece di non immergere mai per nessun motivo l'orologio nelle vaschette per la pulizia ad ultrasuoni, in quanto così facendo si danneggia irrimediabilmente il movimento. Per la pulizia con questi dispositivi dovrete necessariamente separare il bracciale dalla cassa e aprire quest'ultima togliendo il meccanismo.