Come preparare a casa un ottimo ramen, piatto complesso e ricco di storia

Tra tutti i piatti tipici del Sol Levante ce n'è uno più riconoscibile di tutti gli altri. Si tratta del ramen: un brodo ricco di umami (da "sapido" in giapponese), il quinto gusto fondamentale dopo salato, dolce, acido e amaro.

Si vocifera che durante il periodo Edo, Tokugawa Mitsukuni, daimyō di Mito (capoluogo della prefettura di Ibaraki) e nipote dello shōgun (titolo attribuito alla classe militare che governò il Giappone tra il 1192 ed il 1868) Tokugawa Ieyasu, mangiò il primo ramen cucinato sul suolo nipponico, servito da uno studioso confuciano venuto dalla Cina.

Ma la vera diffusione dell'iconico brodo caldo coi noodles si ha solo sul finire del conflitto mondiale, attorno al 1945, quando il Giappone post-bellico andò incontro al peggior raccolto di riso di sempre. A causa della carestia fu importata dall'America della farina di frumento economica che permise di sfamare il popolo, producendo le celebri “tagliatelle“.

Contemporaneamente molti soldati giapponesi di ritorno dall'Oriente continentale, ormai divenuti pratici nella cucina locale (soprattutto cinese e coreana), avevano portato con sé la memoria di piatti come lo shabu shabu, i gyoza e naturalmente il ramen, che iniziò a prendere piede in maniera esponenziale, soprattutto grazie all'invenzione da parte di Momofuku Andō, fondatore della Nissin Foods, produttrice dei noodle istantanei, nel 1958.

La praticità di impiego (bastava aggiungere semplicemente acqua calda al composto) rese molto popolare il ramen, fino a trasformarlo negli anni '80 in una vera e propria icona pop, celebrata nazionalmente e declinata in numerose varianti, anche regionali: con le tagliatelle larghe o strette a seconda del brodo, shio, tonkotsu, shōyu o col miso.

Gustare un ramen in Giappone è semplicissimo: basta recarsi in un locale ramen-ya e fare un'ordinazione, magari anche con un refill di noodle. Ma nonostante la ricetta sia piuttosto impegnativa (per via dei numerosi step di preparazione, che necessitano tempo e pazienza), replicare un ramen di buona fattura anche a casa propria è possibile. Basta prendersi almeno 3 giorni di tempo. Vediamo come:

Ingredienti per 2 porzioni suggeriti da Il Cucchiaio d’Argento:

Per il brodo di base

5 g di alga kombu

5 g di katsuobushi

Ossa di manzo

3 fette di zenzero

2 pezzi di aglio

1/2 porro

500 g di arrosto di lonza (meglio se già legato) o spalla di maiale

Una manciata di sale grosso

Per la salsa di cottura del maiale chashu

100 ml di salsa di soia

100 ml di sakè

1 cucchiaio di zucchero

1 cucchiaino di sale

Per le uova marinate

2 uova Salsa di soia

1 cucchiaino di zucchero di canna

1 cucchiaio di vino cinese

2 spicchi d'aglio schiacciati

4 cm di zenzero gratuggiati

Altri ingredienti per la guarnizione

Parte verde di un cipollotto

1 foglio di alga nori

Primo giorno:

Per prima cosa realizzate il dashi, ovvero il fondo del brodo che conferirà sapidità al vostro ramen. Mettete in ammollo l'alga kombu e il katsuobushi in mezzo litro d'acqua, lasciando riposare in frigorifero per una notte, così da estrarne meglio i sapori.

Secondo giorno:

Procedete prima di tutto alla preparazione delle ossa per il brodo: ripulitele bollendole, in modo da sgrassarle ed eliminare i residui. Risciacquate in acqua tiepida. Intanto sigillate l'arrosto di maiale facendolo girare in padella un minuto per lato. Lasciate raffreddare.

In 6 lt di acqua fredda inserite metà porro, le ossa ripulite, l'alga kombu, lo zenzero, metà testa d'aglio e un pugno di sale grosso. Fate cuocere a fuoco basso per circa 3,30 h. Trascorso questo lasso di tempo, aggiungete al brodo l'arrosto di maiale intero e ben legato e proseguite la cottura per altri 90 minuti, avendo cura di rimuovere con una schiumarola la parte grassa che tende a salire in superficie. Regolate con l'aggiunta del dashi al restringimento del brodo. Allo scadere dei 90 minuti estraete l'arrosto e lasciate raffreddare. Filtrate il brodo e conservatelo in frigorifero per una notte, così che si insaporisca meglio.

A parte preparate la salsa chashu che servirà a condire le fettine di lonza a guarnizione: unite la soia, il sakè, lo zucchero e il sale, cuoceteli in un pentolino fino a quando l'alcool sarà totalmente evaporato. Munitevi di un sacchetto per alimenti e immergeteci l'arrosto precedentemente raffreddato, facendolo riposare per una notte.

Preparate anche le uova per il topping: bollite le uova per 6 minuti esatti al fine di mantenere il tuorlo cremoso, quindi mettetele in una ciotola con acqua e ghiaccio lasciando che si raffreddino completamente.

A parte preparate una marinatura con salsa di soia, 1 cucchiaino di zucchero di canna, 1 cucchiaio di vino cinese, 2 spicchi d'aglio schiacciati e 4 cm di zenzero gratuggiati. Ponete le uova all'interno del composto, appoggiatevi sopra un velo di carta assorbente da cucina non trattata e decorata e lasciate riposare per una notte in frigorifero.

Terzo giorno:

È giunta finalmente l'ora di assemblare il vostro ramen. Recuperate il brodo precedentemente filtrato e ripulito dagli ultimi residui di grasso saliti in superfice e riscaldatelo.

A parte preparate i noodles (attenzione a sceglierli alcalini, cioè con una preparazione basica, si trovano facilmente nei negozi di alimenti orientali), saltandoli in acqua calda salata.

In un piatto unite il brodo, gli udon, due fette di arrosto di lonza tagliate fini (4-5 mm), l'uovo marinato tagliato a metà e il cipollotto (solo la parte delle foglie) tritato fine, aggiungete un foglio di alga nori pre-tagliato e dopo tanta fatica ecco finalmente pronto il vostro ramen!

