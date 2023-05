Come preparare a casa degli ottimi gyoza: la ricetta dei ravioli giapponesi

Chi non conosce i gyoza? Sicuramente uno degli antipasti più ordinati nei ristoranti giapponesi di tutto il mondo, un piatto appetitoso da provare a replicare agevolmente anche a casa!

I gyoza sono un genere di ravioli giapponesi derivanti dai jiaozi cinesi (il kanji 餃子 viene infatti pronunciato “giaozi”, dal dialetto cinese della provincia dello Shandong). Come avvenne per il Ramen (vediamo qui come preparare un ottimo Ramen a casa) pare che i gyoza siano stati introdotti in Giappone dai soldati che parteciparono all'invasione della Manciuria durante il secondo conflitto mondiale, differendo però dalla variante cinese per la presenza di un quantitativo maggiore di aglio.

Questi gustosi ravioli a mezzaluna, solitamente ripieni di carne suina macinata e verza, sono presenti in numerose versioni: con verdure miste, a base di frutti di mare o shiso, una peculiare pianta aromatica di origine orientale simile al basilico per l'aspetto ma dal gusto davvero conturbante, un mix di sapori simile ad anice, melissa, menta, cannella, chiodi di garofano e agrumi.

Il metodo classico di preparazione prevede che i gyoza vengano brasati in padella al fine di conferirgli croccantezza e poi cotti leggermente al vapore con l'aggiunta di un pizzico d'acqua, assumendo così il nome di yaki-gyoza.

Ma ne esistono diverse varianti: negli hanetsuki-gyoza l'aggiunta di un cucchiaino di fecola in cottura favorisce l'agglomerarsi dei ravioli, formando una sorta di pastella che crea delle “ali” che fissano i ravoli tra loro. Il nome hanetsuki deriva da un gioco simile al badminton in cui si usa una paletta analoga a quella usata per servire questa variante. Ma ne esistono tipologie bollite in brodo (sui-gyoza) oppure fritte nell' olio (age-gyoza). Ma come si prepara un gustoso piatto di gyoza? Vediamolo insieme!

Ingredienti:

Per l'impasto dei ravioli

200 gr di farina 00

100 ml di acqua tiepida

1 presa di sale

Per il ripieno

350 gr di carne macinata di maiale

2 cipollotti

40 gr di cavolo cinese o verza

1 spicchio di aglio

1 cucchiaino di zenzero gratuggiato

1 cucchiaio di salsa di soia

Preparazione:

In una ciotola impastate la miscela di farina 00 e sale, aggiungendo gradualmente lacqua tiepida. Una volta ottenuta una consistenza liscia e soda fate riposare per mezz'ora, coprendo con un canovaccio.

A parte sminuzzate il cavolo (o verza), i cipollotti e lo zenzero grattugiato, quindi passate al mixer aggiungendo il trito di suino, la salsa di soia e l'aglio.

Riprendete quindi l'impasto precedentemente tirato a “filoncino”, ricavandone circa 25 pezzetti uguali e con ognuno di essi create una pallina che porrete sotto a una pellicola trasparente al fine di non farla seccare.

Stendete quindi le palline con un mattarello creando delle sfoglie spesse 1-2 mm e ritagliatele con un coppapasta di 8 cm di diametro circa o un bicchiere per ottenere una forma circolare.

A questo punto aiutandovi con un cucchiaino farcite e richiudete a mezzaluna, avendo cura di pizzicare i bordi per creare la classica forma “punzonata”.

A questo punto munitevi di un wok precedentemente oliato con olio di semi e rosolate i vostri gyoza fino a creare una crosticina dorata alla base, quindi sfumate con un po' di acqua e aggiungete il coperchio per la cottura “al vapore”. Una volta cotti servite con salsa di soia o layu (olio al peperoncino). I gyoza si possono anche congelare da crudi e conservare in freezer, nell'attesa di essere consumati successivamente.

Per concludere il vostro pasto giapponese potete anche preparare un gustoso mochi con fragole e cocco direttamente a casa.