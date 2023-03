Voglia di Tex-Mex? Come preparare degli ottimi Tacos fatti in casa

I Tacos tex-mex sono uno street food di derivazione messicana importato negli Stati Uniti d'America dai tejanos, ovvero gli abitanti del Texas aventi origine latino-americana.

Tex-mex è infatti una fusione tra le parole Texan e Mexican e descrive la cucina tipica messicana ibridata dai prodotti alimentari statunitensi disponibili negli stati sud-occidentali del Paese. Questo porta a sostanziali differenze nella realizzazione dei taco, a seconda di dove vengono cucinati.

Il taco messicano originale ha generalmente una tortilla di mais o frumento morbida che viene unta dal sugo del ripieno che può variare dalla carne rossa al pesce e al formaggio fuso, il tutto guarnito in maniera abbondante da panna acida, pico de gallo o guacamole.

Il taco tex-mex, invece, ha una tortilla fritta che lo rende croccante e un ripieno standard di chili, formaggio grattugiato, pico de gallo e spesso una salsa piccante.

Ingredienti

Per il seasoning mix:

2 cucchiai peperoncino in polvere

2 cucchiai di cumino

1 ½ cucchiaini di aglio in polvere

1 cucchiaino di origano

Per il chili:

1 cipolla rossa intera

500 g di macinato di manzo

400 gr di pomodori pelati

400 gr di fagioli neri precotti

Olio evo q.b

½ bicchiere di vino bianco secco

Per la pico de gallo:

400 gr di pomodoro piccadilly

3 peperoncini verdi dolci

1 cipolla

1 ciuffo di coriandolo

sale q.b

12 tortilla (reperibili facilmente al reparto etnico di qualsiasi supermercato)

Foglie di lattuga grandi

180 g di formaggio tipo Emmental

Preparazione del chili: In una ciotola incorporare il macinato di carne al seasoning mix precedentemente preparato con le polveri. Nel frattempo in una padella oliata dorare la cipolla, quindi aggiungere il macinato e cuocere per circa 10 minuti a fuoco alto, sfumando di tanto in tanto con il vino bianco, fino a terminarlo. Aggiungere i pomodori pelati e coprire con il coperchio per altri 10 minuti circa, accorpare quindi i fagioli neri precotti. Una volta che il sugo si sarà ben tirato, mettere tutto in una ciotola e tenere da parte per assemblare i nostri tacos.

Per la pico de gallo: Sminuzzare cipolla, pomodoro e peperoncini dolci a cubetti, aggiungere quindi il coriandolo tritato e salare. Tenere da parte per assemblare i nostri tacos.

Per i tacos: Far riscaldare una padella antiaderente, una volta ben calda aggiungere le tortillas, tenendole pochi minuti per lato. Procedere quindi ad assemblarle mettendo una foglia di lattuga sul fondo, quindi un cucchiaio del nostro chili precedentemente preparato e uno di pico de gallo. A piacere aggiungere una generosa gratuggiata di formaggio tipo Emmentaler.



