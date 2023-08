Come preparare a casa degli ottimi noodles shirataki

Gli spaghetti shirataki sono un alimento poco calorico (circa 12 kcal per 100g), prevalentemente noto nel nostro Paese per essere impiegato all' interno delle diete ipocaloriche come alternativa alla pasta di grano, contenendo pochissimi grassi e carboidrati.

Chiamati in Giappone shirataki ovvero “cascata bianca” (白滝) per il loro aspetto trasparente e lucido e la lunghezza che richiama la caduta dell'acqua dall'alto, vengono ricavati dalla farina di konnyaku, un prodotto ottenuto dalla macinazione delle radici del Konjac, una pianta facente parte della famiglia delle Aracee (angiosperme perenni con infiorescenza simile alla spiga, di cui da noi la più nota è la Calla). Il Konjac è un prodotto che idratato diventa di consistenza “gommosa” ed elastica per via della naturale ricchezza in glucomannano, una fibra solubile che offre numerosi benefici alla salute: ha un' azione probiotica sui batteri buoni dell' intestino, oltre a un'ottima attività ipoglicemizzante e ipolipemizzante. È in grado, quindi, di regolare i livelli di glucosio e di lipidi nel sangue riducendo il colesterolo; risulta inoltre altamente saziante, aumentando fino a 80 volte il proprio volume all'interno dell'intestino; tuttavia, ad alte dosi, proprio per la sua viscosità e capacità di assorbire acqua nell'organismo, può avere un effetto fortemente lassativo. Se ne sconsiglia pertanto un'assunzione massiccia.

Gli Shirataki vengono solitamente rivenduti immersi in acqua, all'interno di vaschette porzionate dal peso netto di circa 170g cad (100g sgocciolati) o in varianti secche da reidratare successivamente. Veloci da preparare (basta saltarli in acqua per 2 minuti circa), presentano un gusto neutro, in grado di assorbire alla perfezione il condimento.

Con funghi, gamberi e mandorle oppure in un sapido brodo, con verdure tagliate a julienne e salsa di soia oppure al pollo... le alternative si sprecano, ma scopriamo insieme come prepararli!

Ingredienti per 4 persone:

200 g di shirataki

1 cipolla

1 testa d'aglio

1 carota

1 zucchina

6 funghi shiitake freschi (in alternativa utilizzate quelli champignon)

½ peperone

salsa di soia q.b

olio di semi vari q.b

semi di sesamo q.b

Preparazione:

Tagliate tutte le verdure a julienne e saltate in padella con olio di semi e salsa di soia a piacimento, partendo dalla cipolla e poi aggiungendo anche le altre verdure, tenendo i funghi in ultimo al fine di non scuocerli.

Per le varianti non vegane, basterà saltare a parte la proteina principale: il pollo oppure i gamberetti e poi aggiungerli successivamente. A questo punto aggiungete gli shirataki. Se già idratati in acqua, sarà sufficiente sciacquarli sotto il getto dell'acqua fredda del rubinetto, quindi aggiungerli direttamente al condimento saltando in padella per 2 minuti.

Diversamente, basterà scottarli in acqua per lo stesso quantitativo di tempo, quindi aggiungerli in padella. Finite con semi di sesamo e servite. Se siete arrivati fin qui perché siete a dieta e non sapete cosa cucinare, potrebbero interessarvi anche i nostri consigli per 4 piatti estivi con soli 3 ingredienti!