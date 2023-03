Come preparare a casa degli ottimi involtini primavera cinesi

Gli involtini primavera sono una specialità della cucina cantonese oggi largamente diffusa in tutto il mondo, un'alternativa sfiziosa da portare in tavola per un antipasto o un aperitivo in compagnia, da consumare con una salsa agrodolce per aggiungere sapidità, oppure al naturale dopo la frittura. Vediamo insieme come prepararli.

Questi involtini erano consumati in passato soprattutto in occasione del capodanno cinese, il giorno in cui secondo il calendario inizia la primavera: da qui il nome “chūn juǎn”, ovvero involtini primavera. Possono essere vegetali o con la carne, un piatto adatto praticamente a tutti e a tutte le età.

Preparare gli involtini primavera non richiede una grande manualità, così invece potrebbe sembrare. L'importante è seguire alcuni accorgimenti, come quello di utilizzare un wok o, in alternativa, una padella con i bordi alti e svasati come un saltapasta e di scegliere la sfoglia giusta. Nei negozi etnici se ne trovano di già pretagliate, in alternativa è possibile impiegare la pasta fillo. Ma vediamo come si preparano.

Ingredienti:

Olio di semi q.b

50 gr di cipolla

60 gr di carote

300 gr di cavolo cappuccio

30 gr vino di riso

Sfoglia per involtini 8-10 fogli (da reparto frigo)

Preparazione:

Scaldare l'olio di semi nel wok, dunque saltare le verdure precedentemente tagliate partendo dalla cipolla da lasciar dorare; quindi le carote tagliate alla julienne e il cavolo cappuccio a listarelle. Regolare di sale e pepe e sfumare con vino di riso cinese, reperibile in tutti i negozi di alimenti asiatici. Cuocere per 4-5 minuti, quindi scolare e spostare il ripieno in una ciotola, avendo cura di mescolare di tanto in tanto “aprendo” il ripieno per mantenere la croccantezza e la vivacità dei colori. Procediamo ora ad assemblare i nostri involtini.



Muniamoci di un canovaccio precedentemente inumidito, quindi poniamo il nostro foglio di pasta quadrato sopra a esso, girandolo di modo da avere davanti a noi la figura di un rombo. Riempire dunque solo la seconda metà bassa con il nostro ripieno e richiudere l'angolo basso sopra a esso, come se si trattasse di un tovagliolo, avendo cura di non premere troppo. A questo punto arrotoliamo la pasta verso l'alto, fino a raggiungere la metà dell'involtino, creando una sorta di salsicciotto.



Chiudiamo i lati sinistro e destro, ottenendo una forma a busta di lettera. Intingiamo il dito in un po' d'acqua e inumidiamo i lembi alti, arrotolando nuovamente verso l'alto fino a richiudere. Per la frittura impiegare la friggitrice o la pentola, utilizzando olio di semi q.b oppure quello di arachidi o girasole, a scelta. Quando l'olio raggiunge i 180° abbassare leggermente la fiamma e calare gli involtini. Dorare entrambi i lati e scolare su un foglio di carta assorbente. Ed ecco pronti i nostri involtini primavera, da servire con salsa agrodolce a piacimento.

