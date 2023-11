Come si preparano le autentiche bombette pugliesi? La ricetta della tradizione

La Puglia è una terra ricca di sapori mediterranei autentici, un vero paradiso per i buongustai, con ricette tipiche come le bombette. Per la preparazione delle bombette pugliesi basteranno pochi ingredienti e qualche trucco per ottenere un risultato saporito e succulento.

Spesso chiamate anche "martinesi", con riferimento al comune di Martina Franca in provincia di Taranto, le bombette pugliesi sono degli involtini di carne ripieni di formaggio e spezie, tipici della cucina tradizionale della Valle d’Itria, una zona della Puglia che comprende appunto le province di Bari, Brindisi e Taranto.



Le bombette pugliesi grigliate sono un piatto tipico tradizionale che si prepara con fettine di carne di manzo o vitello farcite con pancetta e formaggio, ma nei locali in cui vengono servite è possibile apprezzarle in un'infinità di variazioni (comprese le più stravaganti "Mojito" e "Carbonara").

Sono una specialità gustosa e facile da realizzare, ideale per un pranzo o una cena in compagnia. In questo articolo vi spieghiamo come preparare le bombette pugliesi grigliate seguendo la ricetta tradizionale, con alcuni consigli e trucchi per ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti

800 g di braciole di manzo o vitello (200 g per bombetta)

4 fette di pancetta affumicata

100 g di formaggio pecorino grattugiato

Sale e pepe nero macinato (a piacere)

Olio extravergine d’oliva (per la marinatura)

Stuzzicadenti

Per il Ripieno

50 g di pecorino grattugiato

2 cucchiai di prezzemolo tritato

Pepe nero macinato



Preparazione

Stendi le braciole di carne su un tagliere e battile leggermente con un batticarne per renderle più sottili e tenere. Sala e pepa le braciole con moderazione, tenendo conto che la pancetta e il pecorino sono già salati. Adagia una fetta di pancetta affumicata su ogni braciola, poi spolvera con il formaggio pecorino grattugiato. Se vuoi, puoi arricchire il ripieno con una miscela di pecorino grattugiato, prezzemolo tritato e pepe nero macinato. Arrotola le braciole partendo dal lato più lungo, in modo da formare delle bombette ben compatte. Fissa le estremità con uno stuzzicadenti per evitare che si aprano durante la cottura.

Metti le bombette in una ciotola capiente e ungile con olio extravergine d’oliva. Lasciale marinare in frigorifero per almeno mezz’ora, rigirandole di tanto in tanto. Scalda una griglia ben pulita e unta con olio. Quando è ben calda, adagia le bombette sulla griglia e cuocile per circa 15 minuti, girandole spesso per farle dorare uniformemente.