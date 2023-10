Come papà Andrea, Nicolò Pirlo vuole cambiare il mondo del calcio, ma non giocando

Andrea Pirlo ha bisogno di ben poche presentazioni. Riconosciuto da tutti gli esperti ed addetti ai lavori come uno dei centrocampisti più forti di sempre, non sta avendo lo stesso successo da allenatore. Anche il figlio Nicolò ha deciso di entrare in questo mondo, ma non da calciatore come papà Andrea.

Nicolò infatti ha lanciato Ventidue, un nuovo brand che vuole offrire una nuova interpretazione dei design delle maglie da calcio, integrando vari modelli e stampe che vogliono discostare i kit da quelli tradizionali che conosciamo bene.

Nicolò Pirlo al momento ha svelato due kit: il primo ha una base celeste, mentre il secondo abbina tonalità di nero e rosso. I due kit rientrano nella collezione “Bloke Core” ed includono sul petto il logo del brand.

A celebrare il lancio di Ventidue c’è stato anche Fabrizio Romano, il giornalista calcistico più popolare del mondo che con il suo classico “Here We Go” ha annunciato Ventidue. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Ventidue.



Proprio qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa al kit speciale del Barcellona per celebrare il lancio del nuovo album dei Rolling Stones: i blaugrana lo sfoggeranno durante El Clasico contro il Real Madrid del prossimo weekend.