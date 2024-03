Come si mantiene in forma Mark Wahlberg per i ruoli più impegnativi?

Mark Wahlberg tiene molto alla sua forma fisica e più volte ha concesso interviste in cui spiega come fa per tenersi in forma. L’attore infatti ha infatti una tabella di marcia molto rigida, che prevede la sveglia alle 2:30 ed il primo allenamento alle ore 4. Ma come fa per prepararsi ai ruoli più impegnativi?

Intervistato da Men’s Health, l’attore ha spiegato in che modo la sua dieta influenza la routine d’allenamento ed in generale la sua giornata.

Appena sveglio, Wahlberg prende delle vitamine, dell’acqua con una pastiglia di zinco, un triplo espresso, fa una doccia fredda ed infine prende la creatine. La colazione prevede cinque uova, una braciola di maiale, del salmone selvatico affumicato, uno yougurt greco e frutti di bosco. L’attore però prende anche del succo verde ed assume delle proteine.

Lo spuntino mattutino è composto da petto di pollo, cosce di pollo, una ciotola di frutta, bocco e due manciate di noci, mentre quello del primo pomeriggio è composto da sashimi di salmone, insalata di granchio, cetrioli e petto di pollo.

A cena mangia una bistecca o del pesce come l’ippoglosso o la spigola, abbinato alla verdura.

Ovviamente, Wahlberg non è sempre stato robotico in questo modo con il regime alimentare, ed ha confessato che “è triste riconoscere che ho avuto le peggiori abitudini alimentari fino a 52 anni”.

Un ruolo importante lo svolge anche l’allenamento ed il riposo. Wahlberg si allena per tre giorni consecutivi e quindi si concede un giorno di pausa, per poi allenarsi altri due giorni consecutivamente e quindi riposarsi. In precedenza si allenava 7 giorni su 7, ma ha capito che “è troppo estremo”.

Ovviamente non sono mancati gli infortuni ed a riguardo ha svelato un retroscena: durante le riprese di Arthur the King di Simon Cellan Jones, si è rotto il menisco il primo giorno di ciack.

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti oggi su