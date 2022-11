Pagare contactless con lo Swatch: SwatchPAY è il perfetto regalo di Natale?

Il mondo degli orologi da polso è ormai diviso in due: da una parte abbiamo i modelli classici, con le tradizionali lancette segnatempo, dall'altra gli avanzati smartwatch, magari meno romantici ma con i quali è possibile fare un sacco di operazioni. Esistono però degli interessanti esperimenti: scopriamo cos'è SwatchPAY!

Swatch, la nota azienda svizzera, ha lanciato una nuova tecnologia chiamata SwatchPAY (per saperne di più su SwatchPAY). Per semplificare le cose, possiamo dire che i classici orologi Swatch hanno guadagnato un chip NFC, utile a pagare nei negozi tramite i POS Contactless. A differenza dei normali smartwatch, gli orologi con SwatchPAY non hanno bisogno di energia, è possibile pagare anche con la batteria dell'orologio scarica: si può pagare in qualsiasi momento e ovunque semplicemente avvicinando l'orologio al POS Contactless.

Gli SwacthPAY sono orologi resistenti all'acqua fino a 30 metri, dunque con loro è possibile anche fare una bella nuotata senza pensieri. I modelli SwatchPAY sono anche crittografati, per darvi una sicurezza massima.

Non sono pochi i modelli Swatch compatibili con SwatchPAY, di diverso diametro e prezzo, solitamente si va dagli 85 euro ai 166 euro. SwatchPAY richiede la configurazione di una carta di pagamento tramite smartphone, un procedimento compatibile sia con iPhone che con i dispositivi Android. Prima di acquistare lo smartphone bisogna solo fare attenzione a un dettaglio: non tutte le banche/carte sono compatibili con SwatchPAY, qui trovate la lista degli istituti funzionanti con SwatchPAY, che è comunque molto lunga... Al peggio con l'app Curve potete virtualizzare qualsiasi tipo di carta di pagamento. Ecco perché gli orologi SwatchPAY sono un'ottima idea regalo per Natale.