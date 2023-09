Come funziona la lista d'attesa Rolex, cosa bisogna fare per mettersi in lista?

Sappiamo che comprare un Rolex nuovo è difficile, in quanto le consegne da parte della casa madre sono di molto inferiori rispetto alla domanda, di conseguenza i tempi di attesa sono molto lunghi e per comprare un Rolex bisogna mettersi in lista d'attesa. Ma come funziona la lista Rolex?

Come funziona la lista d'attesa Rolex

Intanto, facciamo una premessa, Rolex non gestisce direttamente le liste, le quali vengono tenute direttamente dai singoli concessionari, come specificato dalla Maison di Ginevra: "i nuovi orologi Rolex sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, regolarmente approvvigionati, che gestiscono in modo indipendente le assegnazioni dei segnatempo ai loro clienti."

Dunque, come mettersi in lista d'attesa per un Rolex? La prima cosa da fare è recarsi presso un concessionario Rolex ufficiale in Italia o all'estero e manifestare l'interesse per un orologio Rolex. Non abbiamo usato questo termine a caso in quanto le boutique Rolex parlano esplicitamente di "manifestazione d'interesse" quando un cliente si presenta con l'intenzione di comprare un segnatempo.

Vi basterà dunque segnalare al rivenditore il vostro interesse per un determinato orologio Rolex, a questo punto l'AD inserirà il vostro nome nella famigerata lista d'attesa Rolex. E adesso? Preparatevi ad aspettare perché l'attesa per un Rolex nuovo potrebbe essere molto lunga.

Il concessionario non vi chiederà alcun anticipo, questo perché la manifestazione d'interesse non è vincolante per nessuna delle due parti. Il rivenditore non riesce a procurarvi l'orologio? L'orologio è arrivato ma per vari motivi non siete più interessati? Le casistiche sono varie ma sappiate che, come detto, non ci sono vincoli di alcun tipo, dunque il negoziante non è obbligato a vendervi l'orologio ma voi al tempo stesso non siete obbligati a comprarlo.

L'attesa può variare da pochi mesi a qualche anno ma ad oggi praticamente nessun concessionario Rolex prende nuove manifestazioni d'interesse per modelli che potrebbero essere consegnati solo tra qualche anno.