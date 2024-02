Come sono finiti i cori della curva nord dell'Inter nell'ultimo album di Kanye West

Mentre l’Italia musicale era alle prese con Sanremo 2024 vinto da Angelina Mango, sul mercato discografico internazionale arrivava “Voltures 1”, il nuovo attesissimo disco di Kanye West prodotto in collaborazione con Ty Dolla Sign e disponibile nei negozi di dischi e piattaforme di streaming dall’8 Febbraio.

Nel disco del rapper c’è però una parte d’Italia calcistica, prima in classifica per la precisione. In “Carnival” e “Stars” infatti sono presenti alcuni cori dei tifosi della curva sud dell’Inter di Simone Inzaghi, saldamente al comando della Serie A ed in corsa contro l’Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League.

Ma come ci è finita la curva nord dell’Inter nel disco di Kanye? I cori infatti non sono campionati, ma registrati in uno studio alla Barona, insieme proprio agli ultrà che compongono il cuore del tifo organizzato dei nerazzurri. La passione per il calcio a Kanye l’ha trasmessa il figlio Saint, che il rapper ha avuto dalla precedente relazione con Kim Kardashian. A quanto pare, i due avevano il desiderio di assistere ad una partita di calcio di Serie A in Italia, ed infatti come noto lo scorso 7 Ottobre sono stati ospiti a Marassi del Genoa nella partita contro il Milan. Kanye però evidentemente non era soddisfatto e per questo ha chiamato a raccolta i tifosi dell’Inter in studio per registrare i cori da campionare.

Di recente Ozzy Osbourne si è scagliato contro Kanye West per l’uso senza consenso di “War Pigs” dei Black Sabbath.