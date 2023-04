Come si conserva correttamente il miele? Sfatiamo i principali miti

Gli utilizzi del miele sono tantissimi, addirittura in futuro esso potrebbe essere utilizzato per le CPU dei PC! Ma teniamo i piedi per terra: oggi come oggi, il miele è un importante alimento alla base di molte diete. Ma come si conserva correttamente il miele? I miti che circondano la questione sono numerosi: ecco cosa dice la scienza.

Fin dai tempi antichi, civiltà come gli egizi e i greci conservavano il miele in appositi vasi di argilla, che venivano poi sotterrati nel terreno, in modo da tenere l'alimento al buio e a temperature non troppo alte. Nell'Europa medievale, invece, i vasi d'argilla sono stati sostituiti da barili di legno, che poi venivano chiusi nelle cantine degli edifici, sempre per tenere il miele al buio e al fresco.

Oggi, invece, il miele viene conservato in barattoli di vetro o di plastica, talvolta nei frigoriferi e talvolta all'esterno. In molti, dunque, si domandano se, per la conservazione della sostanza, sia più adatto tenerla in frigorifero o meno. La risposta, secondo la scienza, è che è molto più indicato tenere il miele a temperatura ambiente in un luogo relativamente buio.

Secondo alcuni "miti", la refrigerazione in frigorifero potrebbe prevenire la formazione di cristalli di miele: nulla di più sbagliato! Al contrario, le temperature troppo basse causano la cristallizzazione del miele, anziché prevenirla, perché facilitano la separazione tra il glucosio e il fruttosio contenuti nella sostanza.

Tuttavia, è anche vero che conservare il miele in un luogo freddo permette di rallentarne il processo di decomposizione. Dall'altra parte, però, una refrigerazione scorretta potrebbe invece velocizzare tale stesso processo: insomma, mettere il miele in frigorifero ha sì alcuni vantaggi ma anche diversi rischi.

Qual è, allora, il modo migliore per conservare il miele, massimizzandone la durata? Bisogna prendere spunto dagli antichi: i barattoli non vanno riposti nel frigorifero, le cui temperature sono troppo basse. Al contrario, la cosa migliore da fare è tenerli in dispensa o, ancora meglio, in un luogo più fresco come la cantina, che vi garantirà sicuramente l'adeguata combinazione di temperatura e mancanza di luce per far durare quanto più a lungo il vostro miele. Se volete saperne di più, comunque, vi consigliamo di scoprire come fanno le api a fare il miele!