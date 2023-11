Come si carica un Rolex e quanti giri di corona servono per una ricarica completa?

La maggior parte degli orologi Rolex garantisce una riserva di carica di almeno 48 ore e fino a oltre 70 ore se non indossato. Se indossate il vostro Rolex tutti i giorni il movimento verrà alimentato dal rotore Perpetual grazie al movimento del polso, in caso contrario se l'orologio è fermo necessiterà di una carica per ripartire.

Iniziamo dicendo che gli orologi Rolex a batteria esistono ma sono molto rari, i modelli della linea Oysterquartz sono sono fuori produzione da decenni, dunque se possedete un Rolex moderno dovrete necessariamente caricarlo una volta scarico.

Come si carica un Rolex

Caricare un Rolex è una operazione semplice ma bisogna prestare attenzione per evitare di rovinare gli ingranaggi ed il delicato meccanismo che anima il rotore Perpetual che garantisce la ricarica continua del segnatempo.

Per caricare correttamente un Rolex basta svitare completamente la corona di carica e ruotarla in senso orario per almeno 25 volte: 25 giri sono necessari per ottenere una riserva di carica sufficiente ad animare l'orologio, a questo punto dovrete semplicemente riavvitare la corona assicurandosi che sia spinta tutta contro la cassa, questo passaggio è necessario per fare in modo che l'orologio resti impermeabile. Prestate attenzione a non esagerare con i giri di corona per caricare un Rolex, questo perché far girare la corona per un numero eccessivo di volte potrebbe danneggiare o usurare i componenti riducendo la vita dell'orologio. Se sentite una resistenza non forzate il "giro", siete già arrivati al limite. Orologi più datati o non revisionati potrebbero richiedere più di 25 giri della corona per una prima carica. La corona deve essere girata solamente in senso orario poiché in senso antiorario non avrà alcun effetti e dunque non riuscirete a caricare l'orologio in questo modo.