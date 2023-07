Come capire se un Rolex è originale: la guida per riconoscere orologi falsi

Avete trovato un Rolex ad un prezzo interessante ma avete dubbi sull'autenticità dell'orologio? Il vostro amico vi ha fatto vedere il suo Rolex Daytona ma vi sembra falso? Avete trovato un Rolex vintage nel cassetto del nonno e non sapete se sia originale? Situazioni comuni, vediamo insieme come riconoscere un Rolex vero da uno falso.

Sappiamo che gli orologi Rolex costano tanto e al giorno d'oggi circolano tantissimi Rolex falsi (chiamati anche cloni o supercloni) quasi indistinguibili dagli originali, tuttavia qualche particolare fuori posto si trova sempre e nella peggiore delle ipotesi basta aprire il fondello per capire se ci troviamo di fronte ad un Rolex originale o ad un clone.

Partiamo dai materiali utilizzati, l'acciaio di Rolex è di altissima qualità, un acciaio liscio al tatto ed estremamente brillante, se il bracciale o la cassa del vostro Rolex vi sembrano troppo pesanti, potrebbero essere falsi. Si potrebbe pensare che un orologio leggero non sia originale ma in realtà è il contrario, un orologio troppo pesante indica che è stato realizzato con acciaio o altri materiali di poco pregio. Lo stesso vale per i Rolex in oro giallo, oro rosa o oro bianco, materiali che la casa svizzera ha fuso insieme ad altre leghe per dare vita a tonalità uniche ed esclusive. Se il Daytona in oro massiccio che state puntando è annerito o troppo opaco, potrebbe non essere originale.

Guardate bene anche il quadrante: la scritta Superlative Chronometer è sempre presente, controllate che sia riportata esattamente con questa dicitura, spesso i Rolex falsi presentano errori di battitura come Superlativ Chronomter o Superlative Cronomet, per esempio. La lente ciclopica (se presente) deve svolgere alla perfezione il suo dovere, ovvero ingrandire la data, in molti cloni invece la lente è solo un pezzo di vetro senza alcuna utilità e oltretutto la finestra della data risulta spesso non correttamente allineata con gli indici.

Sotto la cassa e nei finali del bracciale è sempre riportato il numero di serie dell'orologio, che potete utilizzare per un controllo presso apposite banche dati, anche se purtroppo non sono rari i casi di orologi Rolex con seriale falso.

Infine torniamo al primo consiglio, ovvero quello di aprire la cassa Oyster: se trovate una batteria o un meccanismo al quarzo siete sicuramente di fronte ad un falso (tranne nel caso degli orologi Oyster Quartz, rari vintage non più in produzione da decenni), potete accorgervene facilmente anche guardando lo scorrere delle lancette, il movimento deve essere veloce e fluido e non "a scatti" come quello degli orologi al quarzo.

Infine, il consiglio più importante: se non siete sicuri, non comprate! Se volete essere certi dell'autenticità del vostro Rolex rivolgetevi solamente alle boutique ufficiali oppure a rivenditori di fama garantita (un giretto su Trustpilot o su Google per leggere le recensioni potrebbe risparmiavi una delusione futura) che possano certificare l'autenticità di un orologio Rolex.

E' vero, per avere un Rolex nuovo bisogna aspettare tanto ma in questo caso avrete la certezza di aver acquistato un orologio originale destinato a durare nel tempo. Potete rivolgervi alle boutique del marchio anche per comprare un Rolex usato di secondo polso certificato e ovviamente autentico in ogni sua parte.