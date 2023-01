Come Ana Mena ha riscritto Superclassico e Musica Leggerissima in spagnolo

Fermi là: non stiamo per avviare la riproduzione di alcuna hit estiva di Ana Mena, anche perché non è periodo. Tuttavia, la ben nota cantante 25enne, che nel 2022 ha anche partecipato al Festival di Sanremo, è al centro di un'operazione discografica interessante. Infatti, alcune popolari hit italiane sono state "riscritte" in spagnolo.

Qualcuno tra di voi potrebbe avere ben in mente Musica Leggerissima del duo Colapesce Dimartino, brano portato in gara anche nel contesto dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. Meno persone potrebbero invece conoscere "Música Ligera" di Ana Mena, canzone pubblicata a fine 2021 che vede la partecipazione solamente della cantante 25enne e presenta un testo in spagnolo.

Sì, si tratta di una versione spagnola del brano del duo Colapesce Dimartino. Pubblicata sul canale YouTube di Ana Mena, al momento in cui scriviamo sono state superate le 27 milioni di visualizzazioni. Il tentativo di portare una canzone italiana al pubblico spagnolo, ovviamente cambiando lingua, sembra aver dato dei frutti quantomeno interessanti.

Non sembra dunque un caso che, a gennaio 2023, sia stata effettuata un'altra operazione discografica di questo tipo. Questa volta si fa riferimento al brano Un Clásico di Ana Mena, che come qualcuno tra di voi potrebbe aver già intuito rappresenta una versione spagnola della popolare hit Superclassico di Ernia.

Insomma, sicuramente il progetto legato ad Ana Mena, che per certi versi è "poco conosciuto" dal pubblico nostrano (in quanto indirizzato a un target di lingua spagnola), rappresenta una trovata intrigante. Per il resto, come fatto notare dal portale LOS40, si tratta di una tecnica discografica utilizzata da più artisti, anche se il "caso Ana Mena" rappresenta il più evidente nell'ultimo periodo.