Combattere le allergie di primavera in casa e in ufficio con i purificatori Dyson

La primavera è per molti la stagione più bella dell'anno, è purtroppo però un periodo funestato da allergie di tutti i tipi - Dyson però ha una strategia per ridurre l'esposizione ad allergeni come pollini, pelo di animali, acari e muffe negli ambienti chiusi.

Il problema delle allergie infatti non riguarda solo gli spazi aperti ma anche quelli chiusi come case e uffici. L'aria può essere in ogni caso parecchio inquinata da pollici, acari e peli di animali, basti pensare che un singolo grammo di polvere contiene circa 1.000 acari; acari che producono pellet fecali pieni di enzimi digestivi che danno causano fastidio a tantissime persone. Pensando al pelo degli animali invece i disturbi arrivano a causa di allergeni presenti nella forfora, nell'urina, nelle feci e nella saliva dell'animale, dunque anche i cani "senza pelo" possono scatenare allergie.

Per ridurre sensibilmente gli effetti degli allergeni che possono infestare gli spazi chiusi Dyson ha creato degli efficienti purificatori d'aria, pensiamo ai nuovi Dyson Purifier Cool Formaldehyde e Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde. Il primo è un purificatore ventilatore dotato di filtro HEPA 13 capace di catturare il 99,95% delle particelle più piccole di 0,1 micron come allergeni, batteri, pollici e spore di muffa. Può essere controllato tramite l'applicazione Dyson Link App, inoltre è più silenzioso del 20% rispetto ai modelli precedenti (la nostra prova del Dyson Purifier Cool Formaldehyde). Viene venduto a un prezzo di listino di 699,00 euro.

Il Purifier Humidify+Cool Formaldehyde invece è un purificatore umidificatore ventilatore che purifica, rileva e distrugge la formaldeide automaticamente e utilizza la tecnologia UV-C per rimuovere il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua. Anche in questo caso abbiamo un filtro HEPA H13 e il controllo remoto via Dyson Link App. Il suo prezzo consigliato è di 699,90 euro.