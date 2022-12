Com'era Hollywood negli anni Venti? Questi video restaurati sono un tuffo nel passato

Chi non hai mai desiderato fare un salto nel passato per godersi l'atmosfera dei Roaring Twenties americani? L'epoca d'oro del jazz e dell'art déco, resa famosa dal Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, torna a mostrarsi grazie a una serie di video restaurati dal canale YouTube NASS.

NASS, infatti, si occupa di restaurare e colorare video d'epoca, risalenti ai primi decenni del XX secolo. Tra le opere più note del canale, diventato un piccolo caso mediatico nelle ultime settimane grazie a una frequenza di pubblicazione insolitamente alta, troviamo la restaurazione di un video che mostra la Prima del film Grand Hotel al Chinese Theater di Los Angeles, risalente agli anni Trenta e a cui potete dare un'occhiata in cima a questa notizia.

Il video ci immerge in uno spaccato della vita di Hollywood di quasi un secolo fa, mostrandoci il traffico losangelino e la folla accalcata nella speranza di ottenere un autografo o un saluto da parte della propria stella del cinema preferita: immagini che dimostrano come l'industria cinematografica non sia affatto cambiata nell'ultimo secolo, almeno dall'introduzione dello star system hollywoodiano alla fine degli anni Venti.

Ma come opera NASS? Il canale prende i suoi video dall'Internet Archive, che comprende migliaia di clip, cortometraggi e immagini provenienti dalle fonti più disparate. I video vengono poi restaurati, stabilizzati e portati a un framerate di 60 fps. Non solo: le immagini sono colorate in digitale, usando tecnologie già note nel mondo del cinema; successivamente, il canale crea anche suoni e rumori di fondo, che accompagnano lo scorrere delle inquadrature.

Non si tratta di una procedura del tutto nuova, per esempio nel 2020 il regista Peter Jackson, già famoso per le Trilogie del Signore degli Anelli e dello Hobbit, ha usato le stesse tecniche per il documentario Per Sempre Giovani - They Shall Not Grow Old, basato proprio sulla colorazione di video d'archivio della Prima Guerra Mondiale.

I video di NASS, però, hanno un tono ben diverso: lontani dagli orrori delle trincee della Grande Guerra, essi mostrano il lato più glamour della prima metà del Novecento. Il canale è una vera e propria miniera d'oro per gli appassionati di storia: tra i video che vi consigliamo ci sono la passeggiata per le vie di San Francisco negli anni Quaranta, il road trip tra Kansas City e il Michigan e il tour sulla Senna e la vista della Torre Eiffel di Parigi negli Anni Venti.