Com'è divisa la giornata del CEO di Apple? Routine ed abitudini di Tim Cook

Essere a capo della più grande azienda al mondo non è un compito semplice, e la routine quotidiana di Tim Cook - che è stata svelata di recente - lo dimostra. L’amministratore delegato di Apple, al pari del suo predecessore e di molti altri colleghi, è un mattiniero della prima ora (letteralmente).

Sebbene sia noto per essere una persona molto introversa, Cook nel corso degli anni ha svelato diversi dettagli sulle sue abitudini. Sappiamo ad esempio che la sveglia suona alle 3:45, un’abitudine che gli permette di trascorrere diverse ore lontano dal caos della città e che secondo lui gli dà energia per affrontare l’intera giornata. In un’intervista rilasciata all’Australian Financial Review nel 2021, Cook aveva spiegato che alzandosi alle 3:30 riesce a gestire la mattina meglio del pomeriggio e della sera.

Una volta sveglio, passa circa un’ora a leggere le email che gli arrivano dai collaboratori ma anche da persone comuni. In media, Cook riceve tra le 700 e le 800 email al giorno e ne legge la maggior parte, come dichiarato nel 2014 ."Non posso leggerle tutte, no. Ma ne leggo un numero straordinario. Mi permettono di sentire il polso degli utenti e capire cosa pensano dei nostri prodotti” aveva raccontato nella stessa intervista. Ovviamente, oltre a leggere le mail le invia anche ai dipendenti che spesso e volentieri ricevono mail dal capo a tarda notte.

Intorno alle 5 del mattino, il CEO di Apple va in palestra e si allena per un’ora: questa routine gli permette di tenere a bada lo stress. Dopo l’allenamento, invece, va da Starbucks dove prima di prendere un caffè legge le altre mail che gli sono arrivate nel frattempo.

Sulla colazione si sa poco: l’editorialista del NYT Andrew Ross Sorkin nel 2017 ha affermato che durante la sua intervista Cook si è concesso una tipica colazione salata con albume d’uovo strapazzato, cereali senza zucchero, latte di mandorle non zuccherato e bacon.

Appena arrivato al lavoro, Cook è solito tenere riunioni fiume con i suoi collaboratori ma anche con i dipendenti a cui chiede dati e report dettagliati su qualsiasi cosa. "Durante le riunioni è noto per le pause lunghe e scomode, quando tutto ciò che senti è il suono di quando strappa l'involucro delle barrette energetiche che mangia costantemente" ha raccontato un dipendente.

Il pranzo invece è solito farlo nella mensa di Apple, concedendosi pasti a base di pollo e riso. A differenza del suo predecessore Steve Jobs che ha ricordato di recente, Cook pranza con i dipendenti prima di tornare in ufficio.

Ciò che fa al di fuori della sede Apple, è un mistero: non è chiaro dove vada nel weekend e di sera. Sappiamo che ama la vita all’aria aperta, che gli piace il trekking ed il ciclismo e che in vacanza è stato nei parchi nazionali di Yosemite e Zion oltre che al resort Canon Ranch in Arizona dove è stato visto da solo con il suo iPad in mano.